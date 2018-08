Técnico do Rosário diz que Marco Ruben está perto de jogar no Santos

O Santos está perto de contratar Marco Ruben. Ao menos é o que disse o técnico do Rosario Central, Edgardo Bauza, em coletiva de imprensa na noite desta quinta-feira, após a vitória por 6 a 0 sobre o Centro Juventud Antoniana.

“É provável que Marco jogue no Santos. Marco é um jogador importante, mas não podemos cortar a carreira de ninguém. Se Rosário e Santos tiverem um acordo, nas próximas 48 horas isso pode ser definido”, disse o treinador.

O interesse em Ruben foi antecipado pela Gazeta Esportiva. O Peixe fez uma lista de opções e priorizou Jonas, do Benfica-POR, mas o brasileiro não está disposto a retornar ao Brasil neste momento. A tendência é de renovar seu contrato em Portugal.

Além de Marco Ruben, o preferido, o alvinegro elegeu Germán Cano, Nicolás Blandi, Joaquín Ardaiz e Tobias Figueroa como alvos. O atacante do Rosario central é o preferido e as negociações avançaram nas últimas horas, por meio de um intermediário presente no Brasil. O Internacional também tem interesse.

Marco Ruben é argentino, tem 31 anos e contrato até dezembro deste ano. O Santos negocia por uma compensação financeira para ter o centroavante antes do término do vínculo.