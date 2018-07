Santos prioriza Jonas e tem cinco gringos como opção, mas Cuca pede tempo

O Santos quer, desde dezembro, substituir Ricardo Oliveira. E a busca se acentuou nas últimas semanas com Eduardo Sasha, Gabigol e Yuri Alberto distantes de corresponder às expectativas na função de centroavante. O novo técnico Cuca, porém, pediu tempo.

O treinador quer alguns dias para avaliar o atual elenco antes de novas peças virem. Três reforços foram contratados para o segundo semestre: Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González.

“Temos nove jogos em agosto, um a cada três, viagens, e é muito desgastante. Até dei parabéns por só dois jogadores lesionados. Estão de parabéns. É uma das equipes que menos tem jogadores no estaleiro. E vamos usar todo mundo. Vai ter um jogo ou outro de mais cansaço, propenso a machucar, e vão ter que usar todos. Pedi para o presidente e Ricardo (Gomes) um tempo de avaliar grupo sem dispensar ou contratar, porque às vezes me mostram que as soluções estão dentro do elenco. Vamos dar a eles a oportunidade de mostrar o potencial”, disse Cuca, na apresentação, antes de falar especificamente sobre um centroavante

“Não conversei ainda, mas vamos falar de hoje para amanhã. Vou praticamente morar aqui (no CT), mas vamos com calma, avaliar o que a gente tem, às vezes mostram qualidade com novo treinador. Vamos acreditar nessa qualidade reservada, se não tiver, a gente busca, mas vamos buscar soluções antes”, completou.

Opções

Como a Gazeta Esportiva antecipou nesta segunda-feira, o Santos quer Jonas, do Benfica-POR, e tem interesse no argentino Germán Cano, do Independiente Medellín-COL. Outro nome ainda em pauta é o uruguaio Joaquín Ardaiz, do El Tanque Sisley.

Outros três nomes argentinos foram colocados em pauta nos últimos dias e agradam ao presidente José Carlos Peres: Tobías Figueroa, do Unión Española-CHI, Nicolás Blandi, do San Lorenzo-ARG, e Marco Ruben, do Rosario Central-ARG.

A intenção de Peres era conversar com Cuca e Ricardo Gomes para avaliar essas opções e formalizar propostas. O técnico, porém, vai avaliar o elenco antes de decidir pela necessidade de um camisa 9.