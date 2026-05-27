Cuca esclarece situação de Brazão no Santos e comenta evolução de Neymar após edema

O técnico Cuca esclareceu a situação do goleiro Gabriel Brazão após a vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após sentir dores na lombar, o camisa 77 não seria titular, mas a decisão foi revista pela cúpula santista na manhã desta terça-feira, horas antes do jogo.

"Para premiar a atuação do Brazão, teve esse pênalti e ele pegou. Aqui em Santos, tem muito disse me disse. Pessoal fala que tenho problema com o Brazão, nunca tive problema nenhum. Pessoal fala que ele estava fora, nunca falei que ele ia ficar fora, a gente só não fala quem vai jogar. Ontem, ele ficou fora por causa de uma batida que ele tem aqui [aponta para o lado esquerdo da costela], ele treina com uma espuma e ele ficou fora, e falaram que ele estava fora", esclareceu Cuca.

"São coisas que só trazem prejuízo para nós, e o torcedor pensa que isso aqui é uma bagunça. Ele trabalhou bem, se preparou bem e jogou. Ele tem uma cobrança muito grande em cima dele e ele tem que entender isso, foi o que ele conquistou no ano passado, foi um responsável direto pelo Santos ficar na Série A, e esse ano ele não estava sendo. Apesar de jovem, ele tem que saber que isso foi uma conquista que ele teve, e ele vai ter que trabalhar em cima disso", acrescentou.

A diretoria santista, conforme apurado pela Gazeta Esportiva, liberou o goleiro para procurar um novo clube na próxima janela de transferências. O goleiro despistou sobre o futuro no clube em entrevista pós-jogo.

Cuca faz avaliação positiva de vitória

O Santos enfim foi contundente e conquistou sua primeira vitória na atual edição da Sul-Americana. O Peixe abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, com Gabigol, e completou o placar com Miguelito e Gabriel Bontempo na etapa final.

"Fizemos um grande jogo. Lógico que não conseguimos manter 90 minutos do mesmo jogo, mas fizemos 2, 3 terços da partida com domínio total, bastante trocas de passes e bastante criatividade. Fizemos três gols, tivemos a possibilidade de fazer mais. Foi um jogo bem jogado da nossa parte", disse.

Com sete pontos, o Peixe fechou a fase de grupos com a mesma pontuação do San Lorenzo, mas garantiu a vaga no saldo de gols (dois contra um do time argentino). O time do técnico Cuca, agora, aguarda a definição dos grupos da Libertadores para saber quem será seu adversário nos playoffs.

"Estou trabalhando com esses meninos aqui para poder reagir no Brasileiro e passar nas duas competições. Não passamos em primeiro, mas passamos. Nós tinhamos uma chance grande de pegar um Boca, de repente um Cruzeiro, mas a maior chance é de pegar o Lanús. Temos que estar preparados, primeiro jogo é fora e segundo é em casa. Temos que estar preparados, seja como for. No ano passado, também ficamos em segundo e fomos à final", projetou.

SÃO OS MENINOS DA VILA! ⚪⚫ Com gols dos #MeninosDaVila Gabigol, Miguelito e Bontempo, Santos vence o Deportivo Cuenca por 3 a 0 e garante a classificação para a próxima fase da CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/V6ajHSmrvc — Santos FC (@SantosFC) May 27, 2026

E o Neymar?

Neymar esteve, novamente, em seu camarote na Vila Belmiro para assistir à partida do Santos, acompanhado de Rodrygo. O craque está em recuperação de um edema na panturrilha direita e assistiu ao último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo no estádio, uma vez que se apresenta à Seleção Brasileira nesta quarta-feira.

"O Rodrygo também esteve aí, saudade dele. O Neymar está melhorando no dia a dia, ele está melhorando, se apresenta à Seleção e agora é lá com o [Rodrigo] Lasmar. Ele fez o tratamento todo aqui, agora deve faltar um pouqiunjo, e lá ele termina esse pouco que falta", comentou o técnico.

Agora, o Santos de Cuca já volta a focar no Campeonato Brasileiro, no qual encara o Vitória na 18ª rodada, a última antes da pausa para a Copa. A bola rola neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

"Um jogo que temos que tratar da mesma forma que hoje, ter uma concentração enorme e saber que temos que jogar bem mais uma vez. Sempre que se joga bem, ficamos mais próximos da vitória", finalizou o treinador.

Próximo jogo do Santos