Cuca desabafa sobre desavença entre Neymar e Robinho Jr. e diz: "Único que perde é o Santos"

O técnico Cuca admitiu incômodo com o desentendimento entre Neymar e Robinho Jr., que culminou em uma notificação extrajudicial enviada ao Santos por parte do estafe do garoto. O treinador desabafou sobre a repercussão da situação nesta terça-feira, após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta-PAR, fora de casa, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.

"Jogamos contra o Palmeiras no sábado e no domingo fomos treinar. Fui eu que apitei o treino. Lógico, o que passou lá não é legal. Não podemos passar pano e dizer que isso acontece no futebol. Apesar de acontecer no futebol, são coisas que podem ser evitadas. E assim, de coração, quem está certo na história? Ninguém. Se todo mundo perde numa história dessas, o único que perde realmente é o Santos, que tem o nome ventilado em coisas ruins", afirmou Cuca.

"O torcedor quer ganhar jogo, ver o time jogar bem, ganhar títulos. Ele não quer notícias ruins sempre, como estamos fazendo. Temos que achar soluções. É o mais importante de tudo", acrescentou.

O estafe de Robinho Jr. enviou ao Santos, na última segunda-feira, uma notificação extrajudicial acusando Neymar de agressão após o episódio ocorrido no treino da manhã do último domingo. Os dois se desentenderam durante uma atividade no CT Rei Pelé, na qual o camisa 10 teria reagido com uma rasteira, além de xingamentos e um tapa no rosto do companheiro após sofrer um drible.

O jovem atacante fez três acusações contra Neymar e solicitou quatro medidas, sendo que, em uma delas, exigiu a realização de uma reunião com o clube para discutir uma possível rescisão de contrato caso o clube não atenda aos demais pedidos. Um deles já foi concluído, com a abertura de uma sindicância para apurar o episódio.

De acordo com o documento, Neymar teria proferido "xingamentos de maneira ofensiva", aplicado uma " rasteira" e, ainda, teria acertado o rosto de Robinho Jr. com um "tapa violento".

A família de Robinho Jr., segundo apurou a Gazeta Esportiva, ficou muito chateada com o entrevero com Neymar, sobretudo pela relação de amizade do craque com o garoto de 18 anos. Antes do ocorrido, o camisa 10 mantinha uma relação próxima com o jovem, sendo tratado como uma espécie de "padrinho" do atacante.

Neymar entrou em contato com a família de Robinho Jr. para pedir desculpas sobre o episódio, colocando panos quentes sobre a situação. Depois disso, entendia-se inicialmente que a situação era dada como encerrada. No entanto, o craque foi pego de surpresa com a notificação.

Sinal de paz?

Após abrir o placar para o Santos, Neymar foi muito celebrado pelos companheiros. O camisa 10 foi abraçado pelo elenco, incluindo os reservas, à beira do campo. Em seguida, o astro olhou para Robinho Jr. e comemorou com o jovem. Ele abraçou o camisa 7 e ainda deu um 'tapinha' carinhoso no garoto.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Santos, que se complicou na busca pela vaga direta ao mata-mata da Copa Sul-Americana. O Peixe segue sem vencer e amargou o terceiro empate no torneio continenal, somando três pontos e permanecendo na laterna do Grupo D.

Próximos jogos do Santos

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)