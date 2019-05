Contratação de Marinho faz Santos frear procura por “novo Rodrygo”

A contratação de Marinho, do Grêmio, freou a procura do Santos por um “novo Rodrygo” para o segundo semestre. A joia foi negociada com o Real Madrid e se apresentará em junho, na Espanha.

O Peixe avaliará o desempenho de Marinho para saber se há necessidade de outro atacante de lado de campo. Como Soteldo e Derlis são constantemente convocados para Venezuela e Paraguai, respectivamente, o Alvinegro não descarta outra “oportunidade de mercado”.

Luiz Araújo, do Lille-FRA, agrada, mas foi descartado. O Santos ainda monitora Michael, do Goiás, Róger Guedes, do Shandong Luneng-CHI, Paulinho, do Bayer Leverkusen-ALE, Marcos Guilherme, do Al Wehda-SAU, e Marcinho, do Fortaleza.

O Santos negociou anteriormente e sem sucesso com Michael, Róger e Marcos Guilherme. Por Paulinho e Marcinho, não houve contato – o atacante ex-Vasco tem 18 anos e pouco espaço na Alemanha; o meia-atacante está emprestado pelo Internacional ao Fortaleza.

Antes do fechamento da janela internacional de transferências, em abril, o Peixe procurou Pedro Rocha, então no Spartak-RUS, porém, o atacante foi contratado pelo Cruzeiro e frustrou Jorge Sampaoli.