Conselho do Santos aprova mudanças para o Comitê de Gestão

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou, na noite desta terça-feira, um regimento interno para o Comitê de Gestão. A decisão foi tomada por ampla maioria.

A medida proposta pelo ex-membro do colegiado, Andres Rueda, visa transparência nas decisões tomadas pela cúpula do Peixe. Todo contrato precisará ter, em anexo, uma ata com a aprovação do comitê. O grupo se reúne semanalmente.

Um caso recente, a contratação do zagueiro Jackson Porozo para o time sub-20, causou polêmica. A chegada do atleta não foi deliberada pelos gestores e teve números abusivos. O acordo, na sequência, foi cancelado.

O regimento aprovado também obriga o comitê de gestão a registrar ata em cartório, gravar as reuniões e conceder o voto aberto dos gestores. A equipe é formada por nove membros: o presidente José Carlos Peres, o licenciado vice-presidente Orlando Rollo e outros sete membros: Anilton Perão, Estevam Juhas, Fábio Gaia, José Carbone, Matheus Del Corso Rodrigues, Paulo Schiff e Pedro Doria.