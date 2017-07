Com três de Bruno Henrique, Santos vence e ganha moral para decisão

O Santos está se firmando cada vez mais no G4 do Campeonato Brasileiro. Empurrado por um lotado Pacaembu nesta ensolarada manhã de domingo, o Peixe derrotou o Bahia, por 3 a 0, em duelo válido pela 16ª rodada do torneio nacional. Foi a quarta vitória nos últimos seis jogos da equipe da Baixada, que mantém os líderes Corinthians e Grêmio no radar da tabela de classificação.

Com três gols de Bruno Henrique, o Santos recuperou o terceiro lugar, perdido no sábado com a vitória do Flamengo, ao alcançar os 30 pontos ganhos, um a menos que o Grêmio e a sete do Corinthians. Os dois rivais, no entanto, ainda jogam na rodada. O Bahia, por sua vez, caiu para a 13ª posição, com 19 pontos.

Antes de pensar no Brasileirão, o time comandado por Levir Culpi se preocupará com um mata-mata. Às 21h45 (de Brasília) da próxima quarta-feira, o Peixe, embalado e com moral pela boa vitória conquistada neste domingo, receberá o Flamengo na Vila Belmiro, precisando reverter uma desvantagem de 2 a 0 para avançar às semifinais da Copa do Brasil.

Pelo torneio de pontos corridos, a equipe alvinegra voltará a campo no domingo, dia 30, para encarar o Grêmio, a partir das 19 horas, em Porto Alegre. Já o Bahia buscará a reabilitação diante do Sport, na Arena Fonte Nova, às 16h do mesmo dia.

O jogo – Bem marcado pelo Bahia, o Santos começou cometendo falhas na defesa e, em uma delas, por pouco não saiu atrás no placar. Aos cinco minutos, David Braz saiu mal pela esquerda e perdeu a bola para o atacante Zé Rafael, que bateu forte e cruzado, exigindo grande defesa de Vanderlei. O time da casa não demorou a responder. Aos 13, Jean Mota roubou a bola pela esquerda e fez ótimo passe para Copete, que invadiu a área e bateu forte, mas na rede pelo lado de fora.

Dez minutos depois, polêmica: após boa triangulação santista, Lucas Lima entrou na área e caiu em dividida com o zagueiro Tiago. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães apontou a marca da cal, mas logo em seguida voltou atrás na decisão depois de conversar com o auxiliar de linha de fundo e sinalizou apenas escanteio.

A ira de torcida e jogadores alvinegros em função da marcação do juiz durou pouco, no entanto. Aos 28 minutos, Copete foi acionado na direita e tocou para Kayke, que bateu forte e cruzado. O goleiro Jean não agarrou e, no rebote, o até então apagado Bruno Henrique apareceu sozinho na esquerda e só teve o trabalho de empurrar para a rede, colocando o Peixe à frente no marcador.

Já mais à vontade em campo, após sofrer no início com o estilo cadenciado do Bahia, o Santos ainda aumentou a sua vantagem antes do intervalo. E foi com um golaço. Aos 45, Vecchio, com um belo chapéu no meio-campo, puxou o contra-ataque e passou para Lucas Lima, que deu uma ‘caneta’ no lateral direito Eduardo e finalizou para defesa parcial de Jean. No rebote, mais uma vez, Bruno Henrique marcou o seu segundo tento na partida, tendo o nome gritado pela torcida em seguida.

Precisando voltar para o jogo, o Bahia se lançou ao ataque no começo da etapa final. E a estratégia quase deu certo aos oito minutos, quando o ex-Corinthians Mendoza recebeu na esquerda, se livrou de três marcadores e rasteiro na área para Vinicius girar e bater. O meia, porém, não contava com mais uma ótima defesa de Vanderlei, que saltou no canto esquerdo para salvar.

Mais agressivo, o Tricolor baiano chegou perigosamente de novo quatro minutos depois: Vinicius ganhou de Noguera na dividida e arriscou de fora da área. A bola passou tirando tinta da trave de Vanderlei. Aos 21, o arqueiro alvinegro voltou a trabalhar ao mandar para escanteio uma pancada do volante Juninho em cobrança de falta.

Apesar da atuação mais apagada no segundo tempo, o Santos liquidou a partida aos 30 minutos. De novo com Bruno Henrique, que aproveitou cruzamento de Daniel Guedes e sobra em dividida de Noguera com o zagueiro do Bahia para finalizar livre de marcação e marcar o seu terceiro gol no jogo.

No fim, o Santos ainda se safou de levar ao menos um gol nas boas chances que o Bahia criou na base do abafa. No entanto, a equipe da Baixada conseguiu administrar o placar trocando passes, com direito a “olé” da torcida, que deixou contente o Pacaembu

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 0 BAHIA