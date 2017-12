Com planejamento atrasado, Santos quer anunciar novo diretor nesta sexta

O Santos deve anunciar nesta sexta-feira a contratação de Gustavo Vieira como novo diretor executivo de futebol. Filho de Sócrates e com passagem pelo rival São Paulo, o profissional só não apresentado na última quinta por algumas pendências contratuais.

Gustavo virou a primeira opção do presidente José Carlos Peres após as recusas de Rui Costa, da Chapecoense, e Diego Cerri, do Bahia. No Tricolor do Morumbi, o profissional começou como gerente, virou diretor executivo e deixou o clube em setembro de 2016.

A chegada do novo ‘homem forte do futebol’ será o passo inicial para o planejamento da próxima temporada. Logo após o anúncio do diretor, o Peixe irá atrás de contratação de um treinador e também de reforços.

No comando técnico, o ‘plano A’ da diretoria é Jair Ventura, do Botafogo. A baixa multa do treinador com o time carioca, cerca de R$ 800 mil, e vaga garantida na fase de grupos da próxima Libertadores fazem os santistas se animarem com o negócio.