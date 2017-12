Diretor executivo do Bahia recusa proposta e atrasa planejamento do Santos

Diego Cerri recusou a proposta para assumir o cargo de diretor executivo do Santos. Atualmente no Bahia, ele declinou ao acordo nesta quarta-feira, frustrando os planos de José Carlos Peres, novo presidente do Peixe, eleito no último sábado.

Com o “não” de Cerri, o alvinegro está com o planejamento para o futebol ‘travado’, afinal, a nova diretoria só pretende negociar contratações e um novo treinador assim que definir a chegada do diretor executivo.

Rui Costa, da Chapecoense, também recusou a oferta santista e preferiu permanecer em Chapecó. Os dois eram as principais opções do novo mandatário do Santos.

Peres tinha a intenção de anunciar o diretor ainda nesta quarta-feira. Porém, com as duas negativas que recebeu, a diretoria santista precisará ir em busca de outros nomes no mercado.

Assim que o acordo com o novo ‘homem forte do futebol’, o Peixe irá atrás de contratação de um treinador. O ‘plano A’ da diretoria é Jair Ventura, do Botafogo. A baixa multa do treinador com o time carioca, cerca de R$ 800 mil, e vaga garantida na fase de grupos da próxima Libertadores fazem os santistas se animarem com o negócio.