Com “não” de Rui Costa, Santos fica perto de fechar com diretor do Bahia

Desde que ganhou as eleições presidenciais do Santos no último sábado, José Carlos Peres deixou claro que a prioridade era fechar com um diretor executivo de futebol antes de começar todo o planejamento para próxima temporada. Rui Costa, da Chapecoense, e Diego Cerri, do Bahia, foram definidos como os principais ‘alvos’ e ambos receberam propostas do clube.

Na noite da última terça-feira, porém, Costa se reuniu com a diretoria do Verdão do Oeste e decidiu permanecer em Chapecó, frustrando os planos do Peixe. Com isso, todas as atenções se voltaram para Cerri.

O diretor de futebol do ‘Tricolor de Aço’ deve dar uma resposta ao Santos nesta quarta-feira. Antes do time baiano, Diego já trabalhou em Grêmio Barueri, Red Bull e Ceará. Ele chamou a atenção do novo presidente santista pois tem grande experiência com as categorias de base.

Assim que o acordo for fechado, Cerri será anunciado imediatamente por Peres, que pretende iniciar a busca por um treinador o mais rápido possível.

Para o comando técnico, o ‘plano A’ da diretoria é Jair Ventura, do Botafogo. A baixa multa do treinador com o time carioca, cerca de R$ 800 mil, e vaga garantida na fase de grupos da próxima Libertadores fazem os santistas se animarem com o negócio.