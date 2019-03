Otimista por acerto, Jobson tem “primeiros contatos” com elenco do Santos

Otimista por um desfecho positivo na negociação, Jobson teve os “primeiros contatos” com o elenco do Santos na noite desta terça-feira, depois do empate em 0 a 0 com o Red Bull, no Moisés Lucarelli.

Alguns jogadores perguntaram ao volante se jogará no Peixe. Ele demonstrou otimismo e disse torcer por um acerto nos próximos dias. Nas redes sociais, a torcida santista repercutiu mais de um pedido de desculpa a Alison depois de uma dividida pelo alto.

Depois do jogo, Jobson seguiu a vários do elenco do Alvinegro no Instagram – alguns seguiram de volta. A expectativa é do “sim” ou do “não” até o fim da semana.

Há previsão de continuidade nas negociações a partir desta quarta e de uma reunião na sexta. O Santos costura um acordo para pagar R$ 4 milhões por 50% dos direitos econômicos em junho.

Jobson recebeu sondagem de uma equipe da Itália, mas não quis nem ouvir. O interesse de Atlético-MG e Athletico-PR também não empolgou. O volante está decidido em vestir a camisa do Peixe e seus representantes entendem que o melhor caminho é continuar no Brasil.

Jobson tem 23 anos e foi revelado pelo Palmeiras. Ele atuava pelo Náutico antes de chegar ao Red Bull Brasil.

