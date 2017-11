Candidato à presidência do Santos faz acordo verbal para assumir o Pacaembu

Faltando pouco mais de um mês para as eleições presidenciais do Santos, os candidatos já começam a apresentar suas principais propostas. Nabil Khaznadar, da chapa ‘Santos Que Queremos’, afirma ter feito um ‘acordo verbal’ com a Prefeitura de São Paulo para assumir o Pacaembu se for eleito.

O empresário se encontrou com secretário de esportes da capital Jorge Damião. Na reunião, ficou acertado que o Peixe assumirá o Paulo Machado de Carvalho, com um custo total de cerca de R$ 9 milhões. A ideia do presidenciável é ter estádio paulistano como sua principal ‘casa’, deixando a Vila Belmiro apenas como opção para algumas partidas.

A proposta prevê que o Santos assuma apenas a área de futebol do Paca. Ou seja, o local será utilizado somente para jogos. O projeto agradou o representante do prefeito João Doria, que deu seu aval para que as tratativas sejam iniciadas imediatamente após o final das eleições, caso Nabil seja eleito.

Segundo os representantes da ‘Santos Que Queremos’, o acordo também prevê que o alvinegro faça diversas reformas no estádio, exceto na fachada e nas arquibancadas verde e amarela, que são tombadas pela Prefeitura.

O secretário Jorge Damião informou também que a locação do estádio pode ser feita sem que haja interferência no processo de concessão em curso. Afinal, a Prefeitura de São Paulo tenta repassar o Pacaembu à iniciativa privada por até 35 anos.