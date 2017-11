Secretário explica conversa para Santos alugar o Pacaembu

A Gazeta Esportiva revelou nessa quarta uma reunião entre o secretário de Esportes da cidade de São Paulo, Jorge Damião, e o candidato à presidência ao Peixe, Nabil Khaznadar, para tratar sobre um eventual acordo que desse ao Santos a possibilidade de mandar seus principais jogos no estádio do Pacaembu e até mesmo de arcar com algumas reformas no local. Em contato com a redação, Damião admitiu a conversa com Nabil Khaznadar, mas explicou que não tratou sobre valores ou período de contrato.

“Na verdade, houve uma conversa onde se discutiu a possibilidade para que o Santos Futebol Clube locasse o estádio do Pacaembu para a realização de algumas partidas”, comentou o Secretário, em nota oficial, antes de tentar esclarecer o tema. “O candidato Nabil deve ter se confundido, pois o Pacaembu está em processo de Procedimento de Manifestação de Interesse para a concessão, com quatro empresas interessadas, e só pode ser locado enquanto a concessão não estiver em vigor”.

É sabido que João Dória, prefeito de São Paulo, que por coincidência torce para o time da Baixada Santista, pretende repassar o estádio Paulo Machado de Carvalho à iniciativa privada por até 35 anos. O Peixe, no entanto, apesar de sempre monitorar essas ações, entende que o custo para manter o Pacaembu, um estádio proibido de realizar shows e com áreas tombadas pelo patrimônio histórico, não seria viável. Por isso, invariavelmente, o clube segue apenas alugando o local para atender aos clamores de seus torcedores que residem na Grande São Paulo.

