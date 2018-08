Atlético-GO diz que não negocia mais com o Santos por Junior Brandão

Vice-presidente e diretor de futebol do Atlético-GO, Adson Batista diz que não há mais negociação em andamento com o Santos pela venda de Junior Brandão.

“Eles queriam para a Libertadores. Não estamos mais negociando”, disse o dirigente, à Gazeta Esportiva.

Artilheiro da Série B com nove gols marcados, Junior não deve ficar no Atlético. Ele tem propostas do exterior e seus representantes buscam a definição do seu futuro nas próximas horas.

Depois de tentar inúmeros centroavantes, como Vagner Love, Marcelo Moreno, Nicolás Blandi e Marco Ruben, e a janela internacional de transferências se encerrar, o Santos se voltou para o mercado interno, mas não evoluiu por Brandão. A pedida inicial do Atlético-GO foi de R$ 6,6 milhões por 70% dos direitos econômicos. Outra indicação do técnico Cuca foi Junior Santos, da Ponte Preta.

