Presidente do Santos ironiza “assédio” do Cruzeiro e pede Arrascaeta

O presidente do Santos, José Carlos Peres, ironizou o interesse declarado do Cruzeiro em Bruno Henrique e Gabigol. Outro jogador do Peixe no radar da Raposa é Diego Pituca.

Itair machado, vice-presidente do clube mineiro, falou que quer contar com os dois atacantes do Peixe em entrevista à rádio 98FM. Ele revelou reunião com um dos empresários de Gabriel e falou que Bruno é sua “maior vontade”. Em resposta, o mandatário alvinegro pediu De Arrascaeta.

“Peres confirma interesse em Arrascaeta! (risos). Não há chance para nenhum dos três, a não ser que coloquem Arrascaeta no negócio… Eles nunca nos procuraram, nunca falaram comigo, sempre boatos. Estão de brincadeira! Estamos a menos de dois meses de terminar o Brasileirão. Não é momento para falar de transações de jogadores”, disse José Carlos Peres, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Bruno Henrique tem contrato até 31 de janeiro de 2021. O atacante não atua bem como em 2017, mas está nos planos do Santos para a próxima temporada. O Cruzeiro o procurou no começo do ano.

Diego Pituca possui vínculo até 31 de maio de 2021. O problema, porém, é a multa rescisória de R$ 8 milhões. A negociação por uma valorização salarial e aumento do valor para saída está travada e não evolui há algumas semanas.

Gabigol está emprestado pela Internazionale até o fim do ano. O Santos promete tentar a permanência, mas ela é improvável. Os italianos gastaram R$ 88 milhões pela contratação e querem utilizá-lo ou ao menos recuperar parte do investimento.