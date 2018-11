Cruzeiro trata interesse do Peixe por Arrascaeta como “piada”

A diretoria do Santos se reuniu, na noite desta segunda-feira, e tinha, entre outros assuntos, o nome do uruguaio Arrascaeta na pauta para a temporada 2019. Pelos lados da Toca da Raposa II, o encontro é uma piada.

A Gazeta Esportiva conversou com uma fonte próxima a diretoria do Cruzeiro que tratou o assunto como uma “piada”. Questionado sobre o interesse do Santos em Arrascaeta, a fonte não deu, sequer, sequência na conversa pelo WhatsApp. Os planos da agremiação mineira é de manutenção do elenco para conquistar grandes títulos em 2019.

Arrascaeta é um dos principais nomes do Cruzeiro. É tido por Mano Menezes como “um dos melhores jogadores do mundo”, título justificado pela convocação para a Copa do Mundo, competição que estão somente os melhores atletas de cada país participante, conforme explicação do treinador.

Sua importância dentro da Toca da Raposa II é tamanha que na final da Copa do Brasil, o Cruzeiro fez grande esforço e buscou o jogador do outro lado do mundo, no Japão, onde estava para amistosos da seleção uruguaia. O jogador chegou em São Paulo a tempo e a decisão se mostrou acertada: o camisa 10 fez o gol que confirmou o título celeste.

A expectativa do Peixe para ter o jogador é oferecer atletas, além de dinheiro. A multa para tirar Arrascaeta da Toca é de R$ 120 milhões. O time celeste tem 20% dos direitos econômicos do uruguaio.