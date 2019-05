Após Uribe, Santos procura lateral e fica de olho no mercado por outras três posições

Após definir a contratação de Fernando Uribe, do Flamengo, o próximo objetivo do Santos é contratar um lateral-direito para ser “sombra” de Victor Ferraz – Matheus Ribeiro não empolga a comissão técnica.

E enquanto procura alternativas para a ala, o Peixe está atento ao mercado em busca de oportunidades para outras três posições: meio-campista, ponta e mais um centroavante.

Jorge Sampaoli gostaria de ter mais um meio-campista com capacidade de marcar e apoiar com a mesma qualidade, uma alternativa a Rodrygo além de Marinho e um concorrente a Uribe pela camisa 9.

O meia pode ser Evandro, de saída do Hull City-ING. O jogador de 32 anos está livre no mercado e ficou perto de ser contratado em abril.

Pela ponta, o Santos gosta de algumas opções, mas não quer investir alto. Michael, do Goiás, Róger Guedes, do Shandong Luneng-CHI, Paulinho, do Bayer Leverkusen-ALE, Marcos Guilherme, do Al Wehda-SAU, e Marcinho, do Fortaleza, agradam. Todos, porém, não são baratos.

Na referência do ataque, está o maior problema. O Santos demorou mais de cinco meses para contratar Uribe, substituto de Gabigol. O Peixe gostaria de ter outro centroavante capaz de fazer o pivô para quando o colombiano não estiver à disposição. Kaio Jorge é visto com bons olhos, mas não tem essa característica. Yuri Alberto e Felippe Cardoso não estão, atualmente, nos planos de Sampaoli.

