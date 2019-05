Presidente do Santos prevê “solução em breve” por sombra na lateral direita

O presidente do Santos, José Carlos Peres, prevê a contratação de um lateral-direito em breve. A pedido de Jorge Sampaoli, o Peixe quer uma “sombra” para Victor Ferraz.

“Estamos atrás. É uma posição que todo mundo quer. Devemos ter uma solução em breve”, disse Peres, nesta segunda-feira.

Sampaoli está satisfeito com o capitão Victor Ferraz, mas tem dúvida sobre Matheus Ribeiro como reposição imediata. O ala retornou do Figueirense em janeiro e atuou em cinco oportunidades na temporada.

O argentino, adepto do rodízio e fã do apoio de Ferraz pelo meio durante os jogos, quer a ala direita tão forte quanto a esquerda, com Jorge e Felipe Jonatan. Lucas Minele, contratado depois de passagem pelo Palmeiras, atua pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes e tenta chamar a atenção da comissão técnica.

