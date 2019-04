Após ‘sacrifício’ pelo Santos, Jean Mota é elogiado por Sampaoli: “Incrível”

Jean Mota jogou no “sacrifício” na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Atlético-GO nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, na classificação para a quarta fase da Copa do Brasil.

O meia se recuperou de pequena lesão em ligamento do joelho direito depois de não treinar com bola na última quarta, no CT Rei Pelé.

“Não conseguia andar no Pacaembu e agradeço pela fisioterapia por ter aguentado o jogo todo. Ainda sinto um pouco de dor e receio, mas graças a Deus pude fazer um bom jogo”, disse Jean Mota.

“Foi uma vitória convincente na nossa casa, estamos numa crescente, confiantes”, completou.

Após o esforço, o técnico Jorge Sampaoli elogiou o meia em entrevista coletiva.

“Santos foi decisivo, valente. Bem no primeiro e segundo gol. Contamos com centroavantes convertendo. Sánchez foi muito bem, Jean Mota foi incrível, com duas assistências. Ele nos ajudou muito depois de sair lesionado no jogo anterior. Fez um grande esforço para esse jogo”, explicou o treinador.

O adversário na quarta fase da competição será conhecido por meio de sorteio nesta sexta-feira. A eliminatória ocorrerá a partir da semana que vem.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com