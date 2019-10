Santos domina o Atlético-GO na reinauguração da Vila e avança na Copa do Brasil

O Santos venceu o Atlético-GO por 3 a 0 nesta quinta-feira, na reinauguração da Vila Belmiro, e se classificou para a quarta fase da Copa do Brasil depois de derrota por 1 a 0 em Goiânia.

Depois de quase três meses de reforma, a Vila recebeu um Peixe insaciável, atacando a todo tempo. Os gols foram marcados por Sánchez (2) e Rodrygo, e a vantagem poderia até ter sido maior.

O adversário na quarta fase da competição será conhecido por meio de sorteio nesta sexta-feira. A eliminatória ocorrerá a partir da semana que vem.

O JOGO

O Santos, assim como na semifinal contra o Corinthians, dominou o Atlético-GO por completo e atacou desde o primeiro minuto todo do meio-campo para frente.

As chances saíram naturalmente, mas o gol teimou em sair. Sánchez, Soteldo, Pituca, Victor Ferraz, Derlis… Todos tiveram oportunidade de marcar, mas coube ao uruguaio essa missão.

Jean Mota, até então apagado, deu passe perfeito para Sánchez deslocar Kozlinski e abrir o placar aos 44 minutos. O Peixe poderia até ter ido para o intervalo com vantagem maior.

CLASSIFICAÇÃO GARANTIDA

No segundo tempo, o Santos fez justiça no placar rapidamente. Logo no primeiro minuto, Jean Mota cruzou, a bola atravessou a área e parou para o lindo chute de Rodrygo, de primeira. 2 a 0.

O Peixe diminuiu um pouco o ritmo, mas seguiu todo no campo de ataque. Sem administrar, viu o Atlético-GO ser perigoso em pelo menos três oportunidades no contra-ataque. Em um deles, de dois contra um, Pedro Bambu recebeu sozinho, mas bateu por cima, aos 17 minutos.

Após alguns sustos, o Alvinegro garantiu a classificação aos 39′, novamente com Sánchez. Soteldo recebeu na área e teve calma para encontrar o meia. O uruguaio bateu forte, de primeira, e a bola bateu no travessão antes de entrar. Nos acréscimos, Cueva entrou forte e foi expulso direto. Classificação justa na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

Santos 3 x 0 Atlético-GO

Data: 11 de abril de 2019 (quinta-feira)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Carlos Henrique Filho (RJ)

Público e renda: 11623/R$ 314.220,00

Cartões amarelos: ATLÉTICO: Gilvan, Nicolas, Jonathan, Reginaldo Washington e Jorginho

Cartão vermelho: Cueva

GOLS

Santos: Carlos Sánchez, aos 44 minutos do 1T, e 39 do 2T, e Rodrygo, no primeiro minuto do 2T

SANTOS: Everson, Victor Ferraz, Aguilar, Lucas Veríssimo e Diego Pituca; Alison (Cueva), Sánchez e Jean Mota; Rodrygo (Eduardo Sasha), Soteldo e Derlis González (Jorge)

Técnico: Jorge Sampaoli

ATLÉTICO-GO: Maurício Kozlinski; Jonathan, Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas (Reginaldo); Pedro Bambu, Washington (André Luis) e Jorginho; Matheus (Gilsinho), Pedro Raul e Mike

Técnico: Wagner Lopes