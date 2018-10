Após ‘não’ de Bambu, Santos prepara processo e busca substituto

Após ouvir o “não” de Robson Bambu para a proposta de renovação do contrato, o Santos prepara um processo e busca soluções caseiras para a provável falta do zagueiro.

O Peixe enviou uma notificação à Federação Paulista de Futebol e CBF para exigir a prioridade na renovação do primeiro acordo profissional, como rege a Lei Pelé. Há um pré-contrato assinado com o Atlético-PR.

O Alvinegro, porém, não tem vitória certa nos tribunais. Já houve prorrogação de prazo e aumento no primeiro acordo com o clube. Dessa forma, a prioridade pode não existir mais se o entendimento das autoridades for de um segundo contrato assinado pelo atleta.

Enquanto aguarda pelo trabalho do departamento jurídico, o Santos procura soluções caseiras – a tendência é Bambu não estar mais à disposição do técnico Cuca – o atual vínculo se encerrará no próximo dia 10 de novembro.

O elenco conta com Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo. Nomes como Kaique Rocha e Sabino, atualmente no time sub-23 para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, agradam. Matheus Guedes também se destaca, mas a saída para o futebol europeu é dada como certa.

Depois de discutir com seus representantes, Robson Bambu manifestou a vontade de confirmar o acerto com o Furacão, mesmo que o Peixe tenha feito uma oferta recente, em setembro, de R$ 70 mil por mês por três temporadas.

Bambu está recuperado de lesão na coxa direita e pode não ser mais utilizado por conta do impasse contratual. A próxima partida do Santos será contra o Internacional, segunda-feira, em Porto Alegre, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última partida do zagueiro foi, curiosamente, contra o Atlético-PR, com quem tem pré-contrato, no dia 30 de setembro, em vitória por 1 a 0 na Vila Belmiro.

