Bambu recusa proposta e pode não jogar mais pelo Santos

Robson Bambu pode não jogar mais pelo Santos. O zagueiro recusou a proposta de renovação do contrato a se encerrar no próximo dia 10. Há um pré-acordo assinado com o Atlético-PR.

Depois de discutir com seus representantes, o defensor de 20 anos manifestou a vontade de confirmar o acerto com o Furacão, mesmo que o Peixe tenha feito uma oferta recente, em setembro, de R$ 70 mil por mês por três temporadas.

Diante do impasse, o Alvinegro pode entrar em litígio com o atleta. O clube enviou uma notificação à Federação Paulista de Futebol e CBF sobre um suposto direito de prioridade pela renovação do jogador formado nas categorias de base.

O Santos, porém, não tem vitória certa nos tribunais. Já houve prorrogação de prazo e aumento no primeiro contrato profissional. Dessa forma, a prioridade pode não existir mais se o entendimento das autoridades for de um segundo acordo assinado.

Bambu está recuperado de lesão na coxa direita e pode não ser mais utilizado por conta do impasse contratual. A próxima partida do Santos será contra o Internacional, segunda-feira, em Porto Alegre, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última partida do zagueiro foi, curiosamente, contra o Atlético-PR, com quem tem pré-contrato, no dia 30 de setembro, em vitória por 1 a 0 na Vila Belmiro.