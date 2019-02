Após Felipe Jonatan, Santos avalia contratação de outro lateral

Depois de acertar a contratação de Felipe Jonatan, do Ceará, o Santos avalia a necessidade de trazer outro lateral-esquerdo para o elenco dirigido por Jorge Sampaoli.

O único jogador da posição é Orinho e seu contrato termina em 31 de maio – não houve novidade sobre um acordo para o Menino da Vila nos últimos dias.

Outro problema é Felipe Jonatan não poder atuar na Copa do Brasil por ter entrado em campo pelo Ceará diante do Central, na primeira fase da competição.

Com esses “poréns”, o Peixe pode viabilizar mais uma opção para a lateral. Pelo menos dois nomes estão em pauta: Abner, do PSTC, e Bruno Melo, do Fortaleza.

A negociação por Abner é improvável pois o jogador e seus representantes estão incomodados com o o descaso do Alvinegro depois de encaminhar sua contratação. O jogador, inclusive, é uma alternativa para substituir Felipe no Vozão. Por Bruno Melo, ainda não houve contato.

Essa definição ocorrerá nos próximos dias, assim como a de um novo ponta para o grupo. De concreto, há a procura por um centroavante para substituir Gabigol. Sampaoli, em contrapartida, não tem pressa e só quer alguém que venha para decidir.

Felipe Jonatan foi contratado por R$ 6 milhões e é esperado na Baixada Santista nos próximos dias para formalizar o contrato e assinar por cinco temporadas. Antes dele, o Santos trouxe Soteldo, Aguilar, Everson, Cueva e Jean Lucas.

