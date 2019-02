Santos acerta a contratação de Felipe Jonatan, do Ceará

O Santos acertou nesta sexta-feira a contratação de Felipe Jonatan, lateral-esquerdo do Ceará. O defensor completou 21 anos nesta data.

O Peixe paga a multa rescisória à vista e o Vozão não tem o que fazer. O objetivo do clube nordestino era renovar o contrato e ficar com o atleta, o que não ocorreu. A oferta aceita foi confirmada pelo Ceará à Gazeta Esportiva.

Assim como no caso de Everson, houve a tentativa de pagamento parcelado e jogadores emprestados. Sem sucesso, a saída foi pagar de uma vez para tentar resolver o problema da posição que conta apenas com Orinho no elenco dirigido por Jorge Sampaoli.

Felipe é esperado na Baixada Santista nos próximos dias para fazer exames médicos e finalizar o acordo. Entre o jogador e o Alvinegro, está quase tudo certo.

Felipe Jonatan deve ser o sexto reforço do Santos para 2019. Antes chegaram Felipe Aguilar, Soteldo, Cueva, Everson e Jean Lucas. A diretoria ainda procura por um ponta e um centroavante.

