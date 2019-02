Sampaoli tem paciência por um 9 e pressa por lateral no Santos

O técnico Jorge Sampaoli chegou ao Santos e disse que a principal necessidade no elenco era um centroavante para substituir Gabigol. Agora, a opinião é diferente.

O argentino adaptou a equipe em um esquema com atacantes de velocidade na frente e tem gostado do desempenho. Dessa forma, adota paciência por um camisa 9 e só quer reforço na posição se for para resolver.

Como adiantado pela Gazeta Esportiva, Sampaoli deu quatro opções à diretoria: Alexandre Pato, Blandi, Raniel e Ricardo Oliveira. Todas as negociações são improváveis.

Os centroavantes de origem à disposição são Felippe Cardoso, Kaio Jorge e Yuri Alberto – todos eles são vistos com potencial, mas ainda crus. Sasha e Copete também já foram testados na função, sem sucesso.

Lateral é urgência

Enquanto isso, Sampaoli quer um lateral-esquerdo novo com urgência. Orinho é o único da posição e falhou no teste desta terça-feira, em Montevidéu.

Na segunda, após o treinamento, o treinador chamou Orinho e perguntou se ele se sentia confiante para atuar. Com a resposta positiva, o escalou e adiantou Copete. Em campo, o jovem foi expulso e comprometeu a atuação do Peixe no 0 a 0.

O Alvinegro quer um lateral unanimidade, como Adriano, ou um jovem bem avaliado pela comissão técnica e aprovado pela diretoria, como Felipe Jonatan, do Ceará. As duas negociações, porém, são difíceis.

Diante desse cenário, Abner, do PSTC, é avaliado. Ele viria de graça por empréstimo. Nas palavras do presidente José Carlos Peres, as tratativas por ele estão “pausadas”. Os empresários têm pressa por uma resposta.