Após derrota na Libertadores, Alison prevê reação do Santos em clássico

Alison, um dos poucos destaques do Santos na derrota por 2 a 0 para o Real Garcilaso nesta quinta-feira, em Cusco, no Peru, o comemora que a próxima partida seja contra o Corinthians, no domingo, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

“Futebol é bom porque hoje o resultado negativo pode ser recuperado na sequência. É nossa oportunidade no clássico e precisamos da vitória”, disse Alison, à Fox Sports.

Sobre a derrota no Peru, Alison evitou culpar a altitude e admitiu que o Peixe finalizou pouco. Apenas duas chances foram criadas: uma com Gabigol, no primeiro tempo, e outra de Vecchio, na segunda etapa.

“Sabíamos da dificuldade. Claro que a gente não está aqui para colocar a culpa em nenhuma adversidade, mas eles souberam administrar a vantagem de saber como funciona o tempo da bola na altitude. Resultado é ruim, claro, mas agora é manter o foco para recuperar esses pontos”, analisou.

“Faltou um pouco (chute de fora da área). Sabíamos que poderíamos utilizar. Não adianta lamentar, estamos tristes, mas é primeiro jogo e temos chance de recuperar”, completou.

Pela Libertadores, o alvinegro jogará contra o Nacional-URU, no dia 15, no Pacaembu. O Real Garcilaso visitará o Estudiantes-ARG, no dia 14.