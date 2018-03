Santos é dominado e perde para o Garcilaso em estreia no Peru

O Santos perdeu para o Real Garcilaso nesta quinta-feira, na altitude de 3.400 metros em Cusco, no Peru, pela estreia na Libertadores da América. Pelo número de chances criadas pelos donos da casa, o 2 a 0 ficou barato.

O Garcilaso dominou o jogo desde o princípio e abriu o placar logo aos sete minutos, com gol de Vidales. O Santos teve chance para empatar, com Gabigol, e depois apenas sofreu até o intervalo. Na segunda etapa, o cenário foi mantido. O Peixe poderia ter empatado em chute de Vecchio, mas foi tão exigido a ponto de poder ser goleado. Vanderlei fez ótimas defesas e só não evitou o golaço de Ramúa, de fora da área, aos 44.

Depois da largada ruim, o Santos enfrentará o Corinthians neste domingo, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Pela Libertadores, o Peixe jogará contra o Nacional-URU, no dia 15, também no Pacaembu. O Real Garcilaso visitará o Estudiantes-ARG, no dia 14.

O jogo

O primeiro tempo do Santos em Cusco foi para ser esquecido. Quase tudo deu errado e o Real Garcilaso dominou os 45 minutos iniciais. O 1 a 0 no intervalo ficou barato.

Os peruanos pressionaram desde o início e abriram placar já aos 7, quando Santillán passou facilmente por Daniel Guedes, David Braz não cortou e Jean Mota deixou Vidales antecipar no segundo pau para marcar.

O Peixe poderia ter melhorado a sua situação aos 16, quando Vecchio acertou um de seus poucos passes para Sasha rolar e Gabigol, sem goleiro, chutar fraco para a defesa afastar em cima da linha. De ali em diante, foi um sufoco.

O alvinegro perdeu quase todas pelo alto, sofreu com chutes de fora da área e Vanderlei foi, como de costume, decisivo. O meio-campo inexistiu com Renato e Vecchio e foi salvo por Alison. Copete foi o pior.

O Santos só voltou ao assustar no último lance, em falta de longe cobrada por Jean Mota. A bola passou perto da trave direita de Morales. O apito do árbitro foi um alívio.

Nada muda

E o enredo no segundo tempo não foi alterado. Logo aos dois minutos, Vanderlei fez mais uma bela defesa em chute de Ramúa, garçom e melhor jogador do Garcilaso.

Aos oito minutos, o Peixe teve a segunda grande chance de empatar. Eduardo Sasha tabelou com Daniel Guedes e tocou para Vecchio, da entrada da área, sozinho, chutar por cima do gol.

A reação, porém, foi só um esboço. Os donos da casa continuaram em cima, principalmente com finalizações de longe. Vanderlei seguiu trabalhando durante todo o tempo.

Na segunda metade da etapa final, o Santos não teve forças para reagir. Jair tentou mudar o cenário com Arthur Gomes, Vitor Bueno e Rodrygo, mas não deu certo. O Garcilaso conseguiu administrar o resultado e ainda fez o segundo gol aos 44 minutos, em lindo chute de Ramúa de fora da área, aos 44 minutos. Com o resultado positivo, os peruanos assumem a liderança do Grupo 6.

FICHA TÉCNICA

Real Garcilaso 2 x 0 Santos

Local: Inca Garcilaso de la Vega, em Cuzco (Peru)

Data: 1 de março de 2018, quinta-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Gery Vargas

Assistentes: José Antelo e Juan Montaño

Cartões amarelos: REAL GARCILASO: Dulanto. SANTOS: Lucas Veríssimo, Vitor Bueno e Vecchio

GOL

Real Garcilaso: Vidales, aos sete minutos do 1T, e Ramúa, aos 44 do 2T.

REAL GARCILASO: Diego Morales, Arismendi, Dulanto, Kontogiannis e Santillán; Garcia (Archimbaud) e Álvarez; Vidales (Pérez), Ramúa e Landauri (Cóssio); Franco

Técnico: Óscar Ibañez

SANTOS: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota (Arthur Gomes); Alison; Eduardo Sasha (Rodrygo), Renato, Vecchio (Vitor Bueno) e Copete; Gabigol.

Técnico: Jair Ventura