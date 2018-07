Após anunciar estrangeiros, Peres projeta a chegada de mais três reforços

Mesmo após oficializar as contratações dos meio-campistas Bryan Ruiz e Carlos Sánchez, o Santos ainda não considera o seu elenco fechado para a sequência da temporada. Segundo o próprio presidente do clube, José Carlos Peres, a expectativa é de que ainda cheguem mais três reforços nesta janela.

“O camisa 10 e o 8 já chegaram. Eles formam um meio de campo que no papel é forte. Mas ainda estamos correndo atrás de um camisa 9 e um 5. E pode vir também um jogador de beirada que faça a camisa 10 também. Ai encerra e precisaremos nos preparar para a continuação da Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil!, comentou o mandatário com exclusividade a Gazeta Esportiva.

Apesar de não citar os nomes dos atletas que estão na mira, a diretoria santista confirmou um pouco mais cedo nesta quarta-feira que negocia com os atacantes Derlis González, paraguaio do Dínamo de Kiev-UCR, e Joaquín Ardaiz, uruguaio do El Tanque Sisley-URU. Ambos os negócios estão 50% concluídos na visão dos cartolas do Peixe.

A situação do primeiro já esteve muito próxima de ser concretizada. No entanto, o meia Vitor Bueno não aceitou ser emprestado por uma temporada ao clube ucraniano como forma de troca. Dessa forma, o Santos tenta agora convencer o Dínamo a aceitar uma compensação financeira pelo atleta.

Já a negociação com o segundo atleta depende de uma resposta do clube uruguaio para a proposta de 1,5 milhão de dólares (R$ 5,8 milhões) pelo atleta. Vale lembrar que a pedida inicial da equipe uruguaia foi de 3 milhões de dólares (R$ 12 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador conhecido como “Pássaro”. Para conseguir concretizar a transação, o Peixe precisará vencer a concorrência com o Sampdoria, da Itália.

