Leilão e interesse italiano dificultam negociação do Santos por centroavante

O Santos não desiste, mas tem dificuldade na negociação por Joaquín Ardaiz, do El Tanque Sisley-MEX. O atacante uruguaio está na mira da Sampdoria-ITA e seus agentes não têm pressa pela definição do futuro.

O Peixe entende que há um leilão em andamento pelo jogador de 19 anos e não pretende aumentar a proposta já feita, de 1,5 milhão de dólares (R$ 5,8 mi). A pedida inicial foi de 3 milhões de dólares (R$ 12 mi) por 50% dos direitos econômicos do atleta conhecido pelo apelido de “Pássaro”.

Ardaiz vê o futebol brasileiro com bons olhos, mas prefere a Europa. Além da Sampdoria, como apurado pela Gazeta Esportiva, Frosinone, da segunda divisão da Itália, e dois clubes dos Estados Unidos têm interesse no uruguaio, de acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio.

O centroavante é uma promessa da seleção sub-20 do Uruguai. Revelado pelo Danubio, o jovem foi ligado a grandes clubes antes de ir para a Bélgica, como o Chelsea-ING e o Sporting-POR. Ele foi aprovado por Ricardo Gomes, novo executivo de futebol do alvinegro.

Ardaíz não vai ficar no Uruguai e seu contrato está sob suspeita. Ele foi comprado por um agente e a manobra de venda de direitos econômicos para empresários não é permitida. O presidente do El Tanque Sisley, Fredy Varela, foi chamado pela Secretaria Nacional do Esporte para prestar esclarecimentos. Esse imbróglio dificulta as tratativas.

“Um representante o comprou e o cedeu para El Tanque porque os representantes não podem ter ficha técnica de jogadores. Por que El Tanque? Porque gostaram da minha cara…”, disse Varela, ao portal “Montevideo”.

Joaquin Ardaíz fez cinco gols e deu três assistências em 23 jogos na última temporada na Bélgica. Ele é canhoto e tem 1,83m de altura.

Centroavante ficou difícil

Depois de acertar com Bryan Ruiz e ficar perto de Carlos Sánchez, o Santos tem dificuldade para contratar um camisa 9. O presidente José Carlos Peres, o executivo de futebol Ricardo Gomes e o técnico Jair Ventura entendem que o elenco precisa de um autêntico 9, alto, forte e com facilidade para cabecear e fazer o pivô.

O Peixe perdeu três alternativas: o Plano A Franco Di Santo, do Schalke-ALE, Jonatán Alvez, emprestado pelo Junior Barranquilla-COL ao Internacional e Hernán Barcos, reforço do Cruzeiro após não renovar com a LDU-EQU.

O argentino Di Santo, de 29 anos, era a primeira opção, mas deve continuar com a Alemanha, de acordo com a afirmação de seu empresário, Gustavo Goñi, à reportagem. “Não há forma dele ir para o Santos. Ele ficará no Schalke”, disse.

Uribe, do Flamengo, foi procurado pelo Santos antes de deixar o Toluca-MEX. Outros jogadores foram contatados anteriormente por essa diretoria, como Gilberto, Ramon Ábila, Tréllez, André, Felipe Vizeu, Elkeson, Facundo Ferreyra e Rafael Marques. O único centroavante de origem neste momento é Yuri Alberto, de 17 anos. A posição foi dividida entre Gabigol e Eduardo Sasha no primeiro semestre.