Santos quer trocar Vitor Bueno por atacante do Dínamo de Kiev

O Santos quer trocar Vitor Bueno com Derlis González, atacante paraguaio do Dínamo de Kiev. O problema é que o clube da Ucrânia não está disposto a arcar com a totalidade do salário do jovem de 23 anos, reserva com o técnico Jair Ventura.

A negociação, a princípio, seria em troca por empréstimo de um ano. O Peixe confirma o interesse, mas os representantes de Bueno dizem desconhecer a possibilidade do futebol ucraniano.

A Gazeta Esportiva conversou com Derlis. O jogador está no Paraguai à espera do acerto com o alvinegro. Ele treina por conta depois de ser liberado da pré-temporada pelo Dínamo.

“Santos é uma possibilidade, mas nada concreto ou seguro. Há uma negociação com eles para eu ir ao Brasil, mas até que o Dínamo aceite, não dá para garantir”, disse o atacante.

O pai e representante do atleta, Pablo González, mostra mais otimismo. Ele acredita que, se tudo der certo, o filho será ídolo do Peixe.

“O jogador tem que começar a treinar. Estou esperando a resolução mais rápida possível. Faltam resolver algumas coisas. Não entendo o motivo de tanto problema. O Dínamo já avisou que não conta com ele. Derlis quer jogar no Santos e essa é a prioridade do Dínamo. A Copa Libertadores é uma grande oportunidade e digo que, se for para o Santos, será ídolo aí”, afirmou Pablo à reportagem.

Derlis González tem 24 anos, 1,72m de altura e atua como ponta, preferencialmente pela esquerda Revelado pelo Rubio Ñu e com passagens pelo Benfica B, Guarani, Olimpia e Basel, ele tem contrato até junho de 2020. O paraguaio costuma ser convocado para a seleção de seu país.