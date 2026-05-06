Análise: Santos joga bem, mas volta a ser castigado por velhos problemas

O Santos fez um bom jogo e poderia ter saído com a vitória, mas voltou a ser castigado por velhos problemas e ficou somente no empate em 1 a 1 contra o Deportivo Recoleta, no Paraguai, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Assim como em partidas recentes, o Peixe foi superior ao adversário e criou o suficiente para golear, mas não teve capacidade de converter as oportunidades em gols e foi castigado na reta final em uma falha de um setor que vinha de boa atuação.

Como foi o jogo?

O técnico Cuca mandou a campo o que tinha de melhor para enfrentar o Recoleta. O comandante manteve a base da escalação titular contra o Palmeiras e fez duas mudanças, sendo uma delas na zaga, com a entrada de João Ananias no lugar de Luan Peres. A principal novidade, porém, foi a volta de Neymar, escalado como titular pela primeira vez após o desentendimento com Robinho Júnior.

Os primeiros minutos foram de um Santos que deixou uma impressão positiva. O Peixe se aproveitou da imprecisão do rival nos passes e começou com mais posse de bola, tendo o principal controle das ações e rondando a área adversária. Entretanto, assim como o adversário, o time visitante também esteve um pouco abaixo nos toques na bola, mas foi começando a pegar o ritmo do jogo, principalmente com as aproximações entre Neymar e Rollheiser.

O Santos começou a recuperar muitas bolas no campo de ataque e passou a arriscar finalizações, mas foi muito travado pela defesa do Recoleta. Nos primeiros 20 minutos, o Peixe se sobressaiu: foi bem na marcação e pressionou o Recoleta na busca pelo gol. Contudo, a equipe paulista voltou a esbarrar em problemas muitos conhecidos: a demora para decidir na frente do gol e a ineficácia. Em uma das melhores chances do time, Gabigol finalizou na pequena área, mas para fora.

O primeiro tempo do Peixe foi praticamente de manual: pressionando o adversário, rondando a área, pisando até mesmo dentro da área. E depois de oportunidades desperdiçadas, a equipe da Baixada Santista enfim conseguiu balançar as redes, e o roteiro não poderia ser diferente. Depois de uma semana polêmica, foi Neymar quem abriu o placar para o Santos, em mais uma boa trama com Rollheiser. As associações do brasileiro com o argentino e com Bontempo foram um dos principais pontos para a superioridade do time no primeiro tempo.

Segundo tempo

Com a vantagem no placar, o Santos voltou do intervalo sem mudanças, mas com Cuca dando instruções a todo momento para que o time mantivesse o mesmo nível de identidade. Justamente no início do segundo tempo, o Peixe passou a ficar menos com a posse de bola e deixou o Recoleta mais confortável no jogo. Ainda assim, diferente da reta final do primeiro tempo, a equipe não cedeu grandes chances e ainda quase fez o segundo com Neymar, de falta.

Mesmo com a nítida queda de ritmo na segunda etapa, o Santos não sofreu nenhuma pressão dos donos da casa, pelo menos até os 30 minutos. O Peixe seguiu tendo as melhores chances e só não ampliou pela falta de eficiência dos atacantes na frente do gol, fator que voltou a ser um problema. Neymar, inclusive, perdeu uma grande oportunidade. Thaciano até chegou a marcar o segundo gol, mas estava impedido.

E, mais uma vez, a lei máxima do futebol se fez presente: quem não faz, leva. Depois de pouco sofrer ao longo da partida, o Santos foi castigado com mais um gol sofrido no fim do jogo, em um cenário muito parecido ao que foi no duelo de ida entre as equipes, na Vila Belmiro. Em uma jogada de bola parada, a bola sobrou com Cardozo, que cruzou na segunda trave para Galeano completar.

Final de jogo. O Santos empata em 1 a 1 com o Recoleta pela 4ª rodada da CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/b26DWaw1lE — Santos FC (@SantosFC) May 6, 2026

"É um repeteco de quatro partidas atrás, porque é a mesma coisa. E no final é punido porque não matamos o jogo. Estamos pecado na escolha final. Isso tem que acabar. No segundo tempo a equipe cai, é normal. Ah tomou gol porque recuou, recuou como se foi uma falta frontal no meio-campo? Erramos o cabeceio e eles erraram uma vez, a segunda, acabou espanando e saindo o gol. Só que se você faz dois, três a zero, mesmo com uma bola dessas, acaba 3 a 1. A lição, mais uma vez, é que tem que matar o jogo", disse Cuca em coletiva.

Com uma boa atuação, mas sem os tão necessários três pontos na Sul-Americana, o único alento para o Santos no confronto tenha sido, talvez, o sinal de paz entre Neymar e Robinho Jr., que pareceram colocar um ponto final no entrevero. Na comemoração do gol, o craque procurou o filho do ídolo santista após abrir o placar e abraçou o garoto. Quem sabe ao menos este problema seja resolvido para que o Peixe possa, enfim, focar no que realmente importa.

Situação na tabela

O resultado foi não foi o ideal para o Santos, mas com o empate no outro jogo do Grupo D, a equipe ainda pode avançar direto ao mata-mata da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, o Peixe segue sem vencer e amargou o terceiro empate no torneio continental, somando três pontos e permanecendo na laterna da chave.

Próximos jogos do Santos

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)