Análise: Santos esboça reação, mas tropeça em erros e mantém alerta ligado na Sul-Americana

O Santos até jogou para tentar ganhar, mas voltou para o Brasil com apenas um ponto na bagagem. Na noite da última terça-feira, o Peixe empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Embora o resultado não tenha sido ideal e os problemas ainda sejam persistentes, a equipe mostrou alguma evolução.

Cuca decidiu escalar um time com mudanças e, mesmo com o retorno de Neymar, manteve Rollheiser em campo. Quando a dupla conseguiu maior aproximação com Gabigol, o ataque funcionou, e foi assim que saiu o gol de empate do Peixe, que sofreu nos minutos iniciais.

O goleiro Gabriel Brazão fez duas grandes defesas para evitar que o San Lorenzo abrisse o placar cedo. Mas não conseguiu evitar o tento aos 26, após uma falha de Willian Arão. Cuello recebeu pela direita e soltou a bomba de longe. Brazão, dessa vez, nada pôde fazer.

Mas, o Peixe não deixou se abater com o gol e até melhorou a postura após sair em desvantagem. A equipe passou a ter mais intensidade e, ainda antes do intervalo, aos 32, empatou. Rollheiser tabelou com Neymar e serviu Gabigol para deixar tudo igual. A partir disso, o Santos conseguiu ter mais a posse de bola, trabalhar mais as jogadas, mas voltou a tropeçar em problemas recorrentes, como falhas no último passe, principalmente.

Com isso, a equipe de Cuca deixou escapar uma vitória importante na Copa Sul-Americana. O empate mantém o time em situação delicada. Com dois pontos em três jogos, o Peixe é o lanterna do Grupo D, com dois pontos conquistados, e tem mais três jogos para buscar a recuperação.

Para isso, o Santos terá mais dois compromissos pela Sul-Americana em casa: contra Deportivo Cuenca e Recoleta, clubes contra os quais ficou apenas no empate fora de casa. Antes disso, o Alvinegro precisa retomar sua força em casa, já que não aproveitou muito bem sua última sequência como mandante.

O Santos, portanto, liga o alerta na Sul-Americana e tenta também se recuperar no Brasileiro. Atualmente, é o 17° colocado e abre a zona de rebaixamento, com 14 pontos.

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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