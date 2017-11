Alvo da torcida e mal em campo, Lucas Lima tem triste fim de passagem no Santos

A passagem de Lucas Lima pelo Santos terminou de maneira melancólica. Antes aclamado pelos santistas, o meia passou a ser alvo de protestos e xingamentos na reta final do Campeonato Brasileiro, culminando com seu afastamento dos dois últimos jogos do Peixe no ano, contra Flamengo e Avaí, respectivamente.

O principal fator para o desgaste do agora ex-camisa 10 com o alvinegro foi a demora para ele se posicionar sobre a renovação de contrato, que termina no dia 31 de dezembro.

A diretoria santista fez uma proposta em junho para estender o vínculo com o jogador até o fim de 2020, oferecendo cerca de R$ 600 mil mensais. Conforme o tempo passou e o meia não deu uma resposta sobre a oferta, começaram a surgir as especulações sobre sua transferência para o Palmeiras em 2018.

Além disso, Lucas Lima começou a ter um desempenho abaixo da média nas últimas partidas do Santos no Brasileirão, reclamando bastante e demonstrando pouca ‘entrega’ dentro de campo.

O fraco desempenho e iminente saída fizeram o meia começar a ser perseguido pelos santistas, tanto que torcedores chegaram até a criar um grupo para comemorar a despedida do camisa 10.

Na quinta-feira passada, Lucas Lima fez seu último jogo oficial pelo Santos, em derrota por 3 a 1 para o Bahia, em Salvador. Mais uma vez mostrando pouco futebol, o atleta, que levou um cartão amarelo (o 12ª em 25 jogos), deixou o campo bastante irritado e ainda retrucou a repórter Fabíola Andrade, do SporTV, na saída do gramado.

“Você sabe que eu não vou falar. Então por que vem aqui?”, reclamou Lucas Lima naquela que pode ter sido sua última declaração como jogador do Santos.