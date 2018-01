Agente diz que Diogo Vitor deve trocar o Santos pelo Real Madrid B

O empresário de Diogo Vitor, Willian Barile, diz que o atacante não renovará o contrato com o Santos, que termina no fim de março. O destino provável é o Real Madrid B, em contrato de três meses de observação a partir de abril. O agente relata à Gazeta Esportiva o que ele chama de “falta de ética e de respeito” do Peixe na negociação pela renovação com o camisa 10 do time B.

“Ele optou pelo Santos para ganhar menos inclusive. Tínhamos proposta da China e de Portugal, fora de times do Brasil, mas o Santos foi além dos limites hoje. Três funcionários da base foram assediar o Diogo e o buscaram na casa dele, (em Três Corações-MG) demonstrando total falta de ética e respeito com todos nós. A questão não é dinheiro agora, é ética e moral. A renovação foi conduzida entre eu, Wagner Ribeiro (outro empresário) e Gustavo Vieira (executivo de futebol). Hoje, três funcionários tomam a liberdade de buscar o jogador? Antes da proposta do Santos… Não existe essa forma de trabalho. Esses funcionários deveriam ter vergonha de tal conduta”, disse Willian, em contato com a reportagem.

O Santos vai conversar com Diogo Vitor antes de se pronunciar oficialmente sobre as acusações. Pessoas ligadas à diretoria acreditam que os empresários estão forçando a saída do atacante.

Sem Diogo Vitor, o Santos B vai se reapresentar na próxima segunda-feira. O técnico Kleiton Lima tem futuro indefinido.