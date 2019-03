Real Madrid prepara oferta monstruosa por Neymar, diz jornal espanhol

Segundo publicou nesta sexta-feira o jornal espanhol Sport, o Real Madrid prepara uma grande oferta para tirar Neymar do PSG. Precisando de um novo rumo após temporada abaixo das expectativas, o presidente da equipe espanhola, Florentino Peréz, decidiu que o brasileiro será o alvo dos madridistas no próximo mercado do verão europeu.

A oferta, segundo o noticiário, é de 350 milhões de euros (cerca de R$ 1,52 bilhão), com salário anual de 45 milhões de euros (cerca de R$ 196 milhões), por cinco anos de contrato. Se confirmada, a negociação será a mais cara da história do futebol.

Com o intuito de preparar o negócio para o mercado que se abrirá no meio do ano, os espanhóis já contataram Neymar para explicarem suas intenções de contratá-lo.

Veja também: Uefa defende utilização do VAR e explica pênalti que eliminou PSG

O atacante brasileiro chegou ao PSG no início da temporada 2017/2018 e ainda tem três anos de contrato com a equipe francesa, sem multa rescisória estabelecida. Em Paris, o camisa 10 soma 53 jogos, com 48 gols e 27 assistências e está próximo de vencer o bicampeonato francês.

Neymar, porém, ainda não conseguiu fazer a diferença para a equipe francesa na Liga dos Campeões. O brasileiro não participou de nenhuma das duas últimas eliminações do time no torneio. Em 2017/2018, se lesionou no jogo de ida contra o Real Madrid pelas oitavas de final; neste ano, o jogador ficou de fora dos dois confrontos contra o Manchester United, também nas oitavas, após se lesionar em partida da Copa da Liga Francesa.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com