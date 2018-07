Real Madrid inscreve Vinícius Júnior como atleta do time de juniores

Nesta sexta-feira, a inscrição de Vinícius Júnior junto ao Real Madrid foi publicada no site da Real Federação Espanhola de Futebol. No entanto, o brasileiro de 18 anos foi registrado como atleta do time juvenil A dos Merengues, espécie de equipe de elite das categorias de base.

Mesmo inscrito nos juniores, o atleta pode atuar na equipe principal e no Real Madrid Castilla, time B que disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol, onde Casemiro e Willian José já atuaram, por exemplo. O atacante segue treinando no grupo profissional e terá que impressionar o técnico Julen Lopetegui para fazer parte do plantel de elite do clube espanhol durante a temporada.

“Fico no Real Madrid, sim. Fico na equipe principal. Eles vão decidindo se eu fico fora de um jogo ou outro, desço para o time B para me adaptar o mais rápido possível”, já havia declarado o jogador durante sua apresentação oficial, na última semana.

Revelado pelo Flamengo, Vinicius Jr fez sua estreia pelo profissional em maio de 2017, quando tinha apenas 16 anos. Pelo clube carioca, realizou 49 partidas, com 10 gols marcados, números que culminaram em uma proposta de 45 milhões de euros (por volta de R$ 164 milhões) do Real Madrid.

Logo na primeira semana de treinamentos pelos Merengues, o jovem brasileiro mostrou sua qualidade e foi elogiado tanto pelas redes sociais do clube quanto pelos veículos de imprensa da Espanha. De quebra, ainda virou parceiro do atacante francês Benzema, que postou duas fotos com o ex-flamenguista em um de seus perfis nas redes sociais, em seguida sendo retribuído pela joia.