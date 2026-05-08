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Esposa de Valverde nega soco de Tchouaméni em treino do Real Madrid: “Não houve”

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Foto por THOMAS COEX / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 08/05/2026 às 20:33

As polêmicas em torno da suposta briga entre Valverde e Tchouaméni, jogadores do Real Madrid, ganharam novos capítulos nesta sexta-feira. Além de um comunicado postado pelo francês em seu Instagram, Mina Bonino, esposa de Valverde, também resolveu se manifestar na rede social.

"Bateu com a cabeça, usa um boné. Há um corte que com o boné não se nota e isso não é produto de nenhum soco, porque não houve. É produto de uma batida. Já disseram todos. No que mais querem acreditar? Querem ver sangue", afirmou no post.

Depois de supostamente terem discutido durante os treinamentos na última quarta-feira, os jogadores se reencontraram nos trabalhos de quinta e um novo incidente ocorreu. Circulam diferentes narrativas sobre o episódio.

A primeira relata uma forte discussão entre Valverde e Tchouaméni que teria evoluído para agressões físicas. Uma segunda versão afirma que, após o bate-boca, Valverde sofreu uma queda e chocou a cabeça contra uma mesa. Como consequência, o atleta foi diagnosticado com traumatismo craniano e será desfalque confirmado na partida de domingo contra o Barcelona.

"Estou farta desta gente. Farta de que se fale com impunidade. O que mais se tem que fazer? Que provas querem? Tudo para ver quem é maior. Não é tudo de graça na vida. E eu torno público porque quis consertar no privado comigo, mas as pessoas têm duas caras. Se fazem de boas, mas depois atiram m... até dizendo que eu vendo fotos. Não é tudo de graça. Falar e difamar as pessoas têm suas consequências", continuou Mina Bonino, que está grávida do terceiro filho do jogador.

Foto: Reprodução / Instagram

As publicações de Mina aconteceram logo após ela compartilhar fotos de um momento familiar em que Valverde aparecia de boné. Como alguns torcedores questionaram a data em que as imagens foram feitas, ela expressou grande indignação com as teorias da conspiração e os boatos que começaram a circular sobre a briga entre o jogador e Tchouaméni.

Ambos os atletas foram multados na quantia de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões) pelo clube espanhol, também nesta sexta-feira.

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