Esposa de Valverde nega soco de Tchouaméni em treino do Real Madrid: “Não houve”

As polêmicas em torno da suposta briga entre Valverde e Tchouaméni, jogadores do Real Madrid, ganharam novos capítulos nesta sexta-feira. Além de um comunicado postado pelo francês em seu Instagram, Mina Bonino, esposa de Valverde, também resolveu se manifestar na rede social.

"Bateu com a cabeça, usa um boné. Há um corte que com o boné não se nota e isso não é produto de nenhum soco, porque não houve. É produto de uma batida. Já disseram todos. No que mais querem acreditar? Querem ver sangue", afirmou no post.

Depois de supostamente terem discutido durante os treinamentos na última quarta-feira, os jogadores se reencontraram nos trabalhos de quinta e um novo incidente ocorreu. Circulam diferentes narrativas sobre o episódio.

A primeira relata uma forte discussão entre Valverde e Tchouaméni que teria evoluído para agressões físicas. Uma segunda versão afirma que, após o bate-boca, Valverde sofreu uma queda e chocou a cabeça contra uma mesa. Como consequência, o atleta foi diagnosticado com traumatismo craniano e será desfalque confirmado na partida de domingo contra o Barcelona.

"Estou farta desta gente. Farta de que se fale com impunidade. O que mais se tem que fazer? Que provas querem? Tudo para ver quem é maior. Não é tudo de graça na vida. E eu torno público porque quis consertar no privado comigo, mas as pessoas têm duas caras. Se fazem de boas, mas depois atiram m... até dizendo que eu vendo fotos. Não é tudo de graça. Falar e difamar as pessoas têm suas consequências", continuou Mina Bonino, que está grávida do terceiro filho do jogador.

As publicações de Mina aconteceram logo após ela compartilhar fotos de um momento familiar em que Valverde aparecia de boné. Como alguns torcedores questionaram a data em que as imagens foram feitas, ela expressou grande indignação com as teorias da conspiração e os boatos que começaram a circular sobre a briga entre o jogador e Tchouaméni.

Ambos os atletas foram multados na quantia de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões) pelo clube espanhol, também nesta sexta-feira.

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