Real Madrid multa Valverde e Tchouaméni, mas descarta punição esportiva

A dois dias do Clássico contra o Barcelona, o clube não impôs sanções esportivas aos jogadores. A multa “encerra o processo interno” aberto contra eles, informou o Real em comunicado. “Os jogadores expressaram seus sinceros arrependimentos e pediram desculpas um ao outro”, acrescentou o clube.

Enquanto Tchouaméni participou do treino nesta sexta-feira, segundo fotos divulgadas pelo Real, Valverde está fora do Clássico e deve “permanecer em repouso entre 10 e 14 dias” devido a um “traumatismo craniano”, informou o clube madrilenho na noite de quinta-feira.

Valverde e Tchouaméni, que já haviam tido um primeiro desentendimento na quarta-feira segundo a imprensa espanhola, voltaram a se desentender na quinta, durante e após o treino. Foi nessa altercação que o vice-capitão dos Merengues acabou se lesionando.

Em uma mensagem publicada no Instagram na noite de quinta-feira, Valverde mencionou um “incidente” com um companheiro de equipe, sem citar o nome de Tchouaméni, explicando que “bateu acidentalmente em uma mesa” durante uma “discussão”.

“Em nenhum momento meu companheiro me agrediu, e eu também não o agredi”, garantiu o uruguaio.

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Tchouaméni “arrependido”

“O que aconteceu nesta semana no treino é inaceitável”, reagiu o meio-campista francês em seu Instagram nesta sexta-feira, após o anúncio da punição.

Dizendo-se “acima de tudo arrependido pela imagem passada pelo clube”, Tchouaméni afirmou que “esses incidentes, mesmo que possam acontecer em qualquer vestiário, não são dignos do Real Madrid”.

Assim como seu companheiro, o francês criticou o “alvoroço” em torno da confusão e avaliou que “não é mais o momento de entender quem fez o quê, quem disse o quê, quem estava certo ou errado”, assegurando que os jogadores “estão concentrados no Clássico e no restante da temporada”.

Eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique e distante do líder Barcelona em LaLiga, o Real Madrid vive um momento de tensão, com a perspectiva de uma segunda temporada consecutiva sem um grande título.

O Real visita o Barcelona no domingo, em um Clássico que pode definir o campeonato espanhol. Os Merengues estão 11 pontos atrás dos catalães, que conquistarão o título se não perderem a partida.

A única boa notícia para o treinador Álvaro Arbeloa é a provável presença do atacante estrela Kylian Mbappé, que está se recuperando de lesão.

Com uma lesão na coxa esquerda há cerca de dez dias, o artilheiro do Real na temporada (41 gols em 41 jogos) “participou de parte do treino com o grupo”, informou o clube nesta sexta-feira, e deve ter condições de atuar ao menos por parte do jogo no Camp Nou, no domingo.

*Por AFP