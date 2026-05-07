Valverde sofre "traumatismo cranioencefálico" após briga no Real Madrid e não joga clássico

O Real Madrid informou nesta quinta‑feira que Federico Valverde ficará afastado por um período entre 10 e 14 dias em razão de uma lesão cerebral traumática. O meia passou por exames médicos após uma confusão com Aurélien Tchouaméni.

Os dois jogadores discutiram durante o treino de quarta‑feira. Segundo o jornal Marca, Valverde teria se recusado a cumprimentar Tchouaméni e, posteriormente, nos vestiários, ao término da atividade, ambos acabaram se envolvendo em uma briga.

Com isso, Valverde está fora do El Clásico, marcado para este domingo. O Real Madrid ainda não divulgou informações sobre a condição física de Tchouaméni, cuja presença no confronto permanece indefinida.

Ainda de acordo com o clube, foi aberto um processo disciplinar contra os dois jogadores, que será analisado internamente.

"O Real Madrid C.F. anuncia que, em decorrência dos eventos ocorridos esta manhã durante o treino da equipe principal, decidiu abrir processo disciplinar contra os jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouameni. O clube divulgará o resultado de ambos os processos oportunamente, após a conclusão dos procedimentos internos correspondentes", diz a nota.

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Nota sobre Valverde na íntegra

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticado um traumatismo cranioencefálico.

Valverde está em sua residência em bom estado e deverá permanecer em repouso entre 10 e 14 dias, conforme indicam os protocolos médicos para este diagnóstico."

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Valverde se pronuncia sobre o ocorrido

Na tarde desta quinta-feira, o uruguaio se manifestou nas redes sociais após a repercussão da confusão. O meio-campista confirmou que houve um desentendimento entre os jogadores, mas negou qualquer agressão física entre eles e explicou que sofreu o corte na testa ao bater acidentalmente em uma mesa durante a discussão.

Segundo o meia, o desgaste da temporada, a pressão pelos resultados e a frustração com mais um ano sem títulos relevantes acabaram ampliando o clima no vestiário. Valverde também pediu desculpas pela situação e lamentou ficar fora do clássico contra o Barcelona.

Nota de Valverde na íntegra

“Ontem tive um incidente com um companheiro de equipe durante um treino. O cansaço da competição e a frustração fizeram tudo parecer desproporcional. Em um vestiário normal, essas coisas podem acontecer e são geralmente resolvidas internamente, sem se tornar tudo público. Claramente, alguém aqui está espalhando rumores e, com uma temporada sem títulos, em que o Real Madrid está sempre sob escrutínio, tudo fica desproporcional.

Hoje tivemos outro desacordo. Durante a discussão, acidentalmente bati em uma mesa, causando um pequeno corte na minha testa que exigiu uma visita rotineira ao hospital. Em nenhum momento meu companheiro me acertou; eu também não o acertei. Sinto que minha raiva sobre a situação e frustração ao ver alguns de nós lutando para chegar ao fim da temporada, dando tudo de si, me levaram ao ponto de discutir com um companheiro. Peço desculpas. Peço desculpas de verdade porque essa situação me machuca; esse momento que estamos passando é doloroso. O Real Madrid é uma das coisas mais importantes da minha vida e eu não posso ser indiferente a isso.

O resultado é uma acumulação de coisas que culminam em uma briga sem sentido, prejudicando minha imagem e deixando espaço para dúvidas que vão adicionar lenha à fogueira de um acidente. Eu não ia me pronunciar até o fim da temporada. Fomos eliminados da Liga dos Campeões, e guardei minha raiva e ressentimento para mim. Desperdiçamos mais um ano, e eu não estava em posição de postar nas redes sociais quando a única cara que eu tinha para mostrar era em campo, e sinto que foi isso que fiz.

É por isso que sou o que mais está entristecido e sofrendo com essa situação que me impede de jogar a próxima partida devido a decisões médicas. Sempre dei tudo de mim, até o fim, e me dói mais do que a qualquer um não poder fazer isso. Estou à disposição do clube e dos meus companheiros para colaborar em qualquer decisão que julguem necessária. Obrigado”.