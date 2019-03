Esposa de Marcelo posta mensagem em “tom de despedida” do Real Madrid

Após a eliminação do Real Madrid para o Ajax na Liga dos Campeões, a mulher do lateral-esquerdo Marcelo, Clarice Alves, se expressou nas redes sociais e deixou uma pulga atrás da orelha daqueles que já veem como certa a saída do jogador do clube merengue.

Em seu Instagram oficial, a atriz publicou uma imagem com um texto de autoria de Marc Chernoff, em tom de despedida. Um detalhe importante é a localização marcada no post: o estádio Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid. “Quando alguém o trata como se você fosse apenas uma das muitas opções, ajude-o a restringir sua escolha removendo-se da equação”, diz uma parte da mensagem.

Marcelo caiu de rendimento nos últimos meses e perdeu a titularidade da lateral para o jovem espanhol Reguilón. Na última terça, no jogo de volta das oitavas da Liga dos Campeões, ficou no banco de reservas, como em muitas outras ocasiões nesta temporada. “Porque às vezes você pode significar quase nada para alguém que significa muito para você. Não é orgulho, é auto-respeito”, continua a publicação. Em resposta, Marcelo escreveu “Te amo” à esposa.

A mensagem faz coro à possível ida do brasileiro à Juventus, onde seu colega pessoal e de Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se encontra desde julho do ano passado. Em Madri, Marcelo perdeu espaço principalmente após a efetivação de Santiago Solari no comando técnico, em novembro de 2018.

Veja a tradução completa do post de Clarice Alves abaixo:

“Quando alguém o trata como se você fosse apenas uma das muitas opções, ajude-o a restringir sua escolha removendo-se da equação. Às vezes você tem que tentar não se importar, não importa o quanto você faça. Porque às vezes você pode significar quase nada para alguém que significa muito para você.

Não é orgulho. É auto-respeito.

Não espere ver mudanças positivas em sua vida se você se cercar de pessoas negativas. Não dê tempo parcial às pessoas em tempo integral em sua vida. Conheça o seu valor e o que você tem para oferecer e nunca aceite nada menos do que merece”.