David Neres marca, Ajax humilha e despacha Real Madrid da Champions

O Real Madrid foi humilhado pelo Ajax na tarde desta terça-feira. Em pleno Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, os holandeses passaram por cima do rival e fizeram 4 a 1. Os gols foram marcados por Ziyech, David Neres, Tadic e Schone. Asensio anotou o tento dos merengues, que tiveram oportunidades, mas foram envolvidos pelo time visitante, que não tomou conhecimento.

O ex-São Paulo David Neres foi um dos destaques do jogo. Além de marcar um dos tentos, participou efetivamente das jogadas ofensivas do Ajax. Quem também só não fez chover na Espanha foi Tadic, que fez um golaço e comandou a equipe.

Outro brasileiro presente no confronto viu Vinicius Júnior. Entretanto, o jovem atacante acabou deixando o gramado chorando e preocupa. No banco de reservas, o tratamento com uma bolsa de gelo foi feita. Porém, o Real Madrid ainda não deu nenhuma informação sobre a situação.

Com o resultado, o Madrid se despede precocemente da Champions League. A última vez em que o clube deu adeus ainda nas oitavas de final foi em 2010, quando caiu para o Lyon. A pressão em Santiago Solari e no presidente Florentino Pérez deve aumentar ainda mais diante desse vexame, pois, ainda estamos em março, e o Real está praticamente de férias, em função das eliminações na Copa do Rei, Liga dos Campeões e estar 12 pontos atrás do líder Barcelona no Espanhol.

Agora, o foco do time comandado por Santiago Solari volta a ser Campeonato Espanhol. No domingo, o time enfrenta o Valladolid, fora de casa, às 16h45 (horário de Brasília).

Vinicius Júnior sai machucado e Real leva baile

Disposto a resolver a parada rapidamente, o Real Madrid partiu para cima do adversário e quase abriu o placar. Aos três minutos, Vásquez fez boa jogada e cruzou na direita para a segunda trave. Varane testou firme, mas acertou o travessão.

Entretanto, três minutos depois, o Ajax saiu na frente. Kroos perdeu a bola na intermediária, e em contra-ataque de almanaque, Tadic entrou na área e rolou para Ziyech chegar batendo colocado e abrir o placar no Bernabéu.

Abatido, o Madrid tentou meio desorganizado reverter a vantagem. Modric conduziu a bola na entrada da área e rolou para Kroos, que chegou batendo e jogou a bola ao lado do gol. Praticamente na sequência, os holandeses ampliaram. Tadic fez bela jogada individual e deu lindo toque para David Neres. O ex-São Paulo apareceu nas costas da zaga, deixou Courtois pelo caminho e fez o segundo.

O time da capital espanhola fazia um primeiro vergonhoso na marcação, cedendo espaços ao adversário, que por pouco não ampliou com David Neres e Tadic. Aos 34, uma péssima notícia para os donos da casa: Vinicius Júnior sentiu lesão e deixou o gramado chorando.

Mesmo sem organização, o Real Madrid pressionava. Aos 41 minutos, Bale arrancou pela esquerda, entrou na área e bateu cruzado. A bola explodiu na trave. Foi o último lance de um primeiro tempo horrível dos donos da casa, que perdiam com justiça por 2 a 0.

“Com licença pra matar”, Ajax humilha Real Madrid

Querendo pelo menos descontar para voltar ao confronto, o time de Solari quase marcou aos três minutos. Asensio pegou sobra de bola e chutou cruzado, mas pela linha de fundo. Logo depois, o Ajax voltou a ter as principais chances do confronto. Após saída errada de Nacho, David Neres recuperou, e tocou para Tadic. O camisa 10 rolou para Van de Beek, que bateu forte, parando em Courtois.

Aos 13 minutos, Benzema fez linda jogada pela esquerda, deixando Ziyech no chão. Na hora da finalização, porém, a bola passou e foi pela linha de fundo. Três minutos depois, contudo, os holandeses ampliaram. Reguilón perdeu a bola na esquerda, e na sequência Tadic foi acionado por Van de Beek. O jogador dominou e bateu colocado com extrema categoria, fazendo 3 a 0.

Mesmo assim, o Real Madrid não se entregava e chegou a descontar. Reguilón, substituto de Marcelo fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Asensio, que bateu cruzado e diminuiu. Porém, não adiantou nada, pois no lance seguinte, Schone cobrou falta com efeito da esquerda, que vai no ângulo. Falha de Courtois, que poderia defender a bola.

Na reta final, Benzema teve chance de descontar a humilhação. Porém, na hora H escorregou de forma patética e perdeu a chance. O Ajax, por sua vez, quando tinha a pelota tocava em ritmo de treino, enquanto a torcida fazia a festa na capital espanhola.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 1 X 4 AJAX

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Data: 05 de março de 2019, terça-feira

Horário: 17h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Felix Brych (Alemanha)

Assistentes: Mark Borsch e Stefan Lupp, ambos da Alemanha

VAR: Bastian Dankert e Marco Fritz, ambos da Alemanha

Cartões amarelos: Mazraoui (Ajax); Carvajal e Nacho (Real Madrid)

Cartão vermelho: Nacho (Real Madrid)

Gols: AJAX: Zyiech aos sete, David Neres aos 18 minutos do primeiro tempo e Tadic aos 17 e Schone aos 26 minutos do segundo tempo.

REAL MADRID: Asensio aos 25 minutos do segundo tempo.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Nacho, Varane e Reguilón; Casemiro (Valverde), Kroos e Modric; Lucas Vásquez (Bale), Vinicius Júnior (Asensio) e Benzema.

Técnico: Santiago Solari

AJAX: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind e Tagliafico; Schone (De Wit), De Jong e Van de Beek; Ziyech, Tadic e David Neres (Dolberg).

Técnico: Erik ten Hag