Torcida organizada pede público zero em jogo da Lusa

A torcida organizada Leões da Fabulosa, da Portuguesa (SP), divulgou em suas redes sociais uma nota oficial na qual indica que eles não estarão presentes no próximo confronto da equipe, no caso, o duelo contra o Audax nesta quarta-feira, em jogo atrasado da sétima rodada do Campeonato Paulista A2.

Sem vencer há seis rodadas, a Lusa ocupa a 14ª colocação, a apenas um ponto do vice-lanterna, Água Santa, primeiro time do rebaixamento. O protesto indica que são necessárias mudanças para que a Portuguesa se levante, e há mensagens diretas ao presidente Alexandre Barros, diretoria e jogadores. Confira nota completa:

A Torcida Organizada LEÕES DA FABULOSA vem através desta informar aos seus associados que a mesma não se fará presente no jogo de quarta-feira (21/02) válido pela 7ª rodada da Série A2 do Paulista. Decidimos aderir ao PÚBLICO ZERO nesta quarta!

Estamos cansados de brincarem com a Portuguesa. Chega de incompetentes a frente do Clube, esse catado que está vestindo o nosso

O “PÚBLICO ZERO” foi uma medida encontrada para mostrar toda a nossa indignação com o rumo em que a Portuguesa está seguindo.