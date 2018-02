Após derrota, torcida da Lusa come pizzas que seriam entregues aos jogadores

Já virou tradição os jogadores da Portuguesa comerem pizza após as partidas que participam. Na noite de terça-feira, no entanto, a fome dos atletas continuou por um motivo bastante inusitado: após a derrota para o Oeste por 3 a 0, pela Série A2 do Campeonato Paulista, torcedores irritados interceptaram o motoboy que faria as entregas, pagaram pelas pizzas e distribuíram entre si. A informação foi divulgada pelo site Netlusa. A assessoria do clube não atendeu às ligações da reportagem da Gazeta Esportiva.

A situação aconteceu na saída da arquibancada principal, quando alguns lusitanos avistaram o entregador e desembolsaram R$ 300, ficando com as dez pizzas. Ainda segundo a publicação, os torcedores dividiram os pedaços com funcionários do clube.

A Portuguesa é a 12ª colocada na competição, com apenas quatro pontos, em uma campanha com uma vitória, um empate e três derrotas, enquanto o líder, Oeste, possui 13 pontos. Na próxima rodada, dia 10 de fevereiro, encara o Votuporanguense fora de casa.