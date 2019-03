Neymar publica vídeo fazendo agachamentos após polêmica no Carnaval

Neymar segue dando o que falar no Carnaval. Depois de ser flagrado “quebrando tudo” em Salvador e “cornetado” pela cantora Anitta, o atacante decidiu dar prosseguimento a sua recuperação da lesão no pé. E mesmo assim, não deixou a polêmica de lado, ironizando as críticas quanto as suas comemorações enquanto segue sem poder atuar tanto pelo Paris Saint-Germain quanto pela Seleção Brasileira.

No tradicional modo stories de sua conta oficial no Instagram, Neymar publicou um vídeo treinando e fazendo exercícios de agachamento na academia. Inclusive, o atacante brincou com o movimento, falando que não o faz apenas nas comemorações de Carnaval.

“A gente vai até o chão na academia também”, escreveu o atacante na publicação, que rapidamente viralizou nas redes sociais.

O tema Neymar no Carnaval não se limitou apenas ao vídeo dançando em Salador. Na madrugada deste domingo, o jogador passou por um momento constrangedor com a cantora Anitta. Enquanto passava o trio elétrico, a artista aproveitou a presença do craque no camarote para chamá-lo de “vacilão”. Mais tarde, a cantora disse que tudo era parte de uma brincadeira.

A previsão para o retorno de Neymar aos gramados ainda é o mês de abril. O atacante, que sofreu a lesão em janeiro, ficou fora da convocação de Tite e chegou ao Brasil há 10 dias mediante liberação do PSG, que aguarda seu retorno para a próxima terça-feira, um dia antes do compromisso do time francês contra o Manchester United, pela Liga dos Campeões.

As polêmicas envolvendo a presença de Neymar no Brasil durante a data festiva também repercutiram nos noticiários europeus. O Mundo Deportivo, por exemplo, enfatizou que o atacante estava “sem freio”, seguindo a linha de críticas por parte de outros veículos.