Se recuperando de lesão, Neymar ‘quebra tudo’ no carnaval de Salvador

Se recuperando de uma lesão no pé direito, Neymar aproveitou a estadia no Brasil para curtir o carnaval baiano. Embalado pelo som dos trios elétricos, o astro do Paris Saint-Germain apareceu ‘quebrando tudo’ em Salvador, onde curtiu a folia desta sexta-feira, ao lado do pai, dos amigos e do surfista Gabriel Medina.

Isso que é dedicação! Se liga no Neymar fazendo exercício e fortalecendo o metatarso em pleno carnaval de Salvador! 😂😂😂 Aproveita mesmo, mlk! pic.twitter.com/vFOr4fWiEi — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 2 de março de 2019

Além do momento de pura animação no camarote, Neymar também foi flagrado aos beijos com a cantora Rafaela Porto. Vale lembrar que o craque está solteiro desde que terminou o relacionamento com a atriz Bruna Marquezine, em outubro do ano passado.

O jogador de 27 anos de idade se recupera de um problema no quinto metatarso do pé direito, que o assombra desde fevereiro de 2018. Ele voltou a sofrer com a lesão no último dia 23 de janeiro, após levar uma pancada durante o duelo contra o Strasbourg, pelo Campeonato francês.

Em função da contusão, Neymar ficou de fora da última lista convocatória da Seleção Brasileira. Desta forma, o camisa 10 não estará à disposição do técnico Tite para os dois amistosos que a Amarelinha fará em março, contra Panamá e República Tcheca, nos dias 23 e 26, respectivamente.