De cima do trio elétrico, Anitta chama Neymar de “vacilão” em Salvador

Após ter “quebrado tudo” no carnaval de Salvador na última sexta-feira, Neymar seguiu curtindo a folia neste sábado, mas acabou passando por um momento um tanto constrangedor. Durante a passagem do trio elétrico de Anitta, o jogador do Paris Saint-Germain, que estava no camarote, foi chamado de “vacilão” pela cantora.

O momento foi registrado pelos foliões, e rapidamente começou a circular na internet. Mais tarde, Anitta tratou de dizer que foi apenas uma brincadeira, embora muitos acreditem que a atitude da cantora tenha sido uma espécie de defesa a Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, que também estava no trio.

melhor vídeo desse carnaval é a anitta chamando o neymar de vacilão na CARA DELE pic.twitter.com/IZOO4faopr — Maria 🧚‍♀️ (@everbaldwin) 2 de março de 2019

Fotografado aos beijos com Rafaela Porto na sexta-feira, Neymar parece não estar querendo algo sério. Neste sábado, internautas flagraram um comentário do craque na publicação de Erika Schneider, bailarina do Faustão com quem ele passou a última virada do ano.

Erika postou uma foto mostrando o visual que escolheu para curtir o carnaval de Salvador, e Neymar tratou de se manifestar dizendo “ta p***”, além de palmas e um coração.