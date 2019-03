Neymar detona marcação de pênalti contra o PSG: “Vai pra pqp”

Testemunha in loco do milagre ocorrido nesta quarta-feira, quando o Manchester United eliminou o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, o brasileiro Neymar não poupou palavras para se referir à arbitragem do jogo, logo após a classificação histórica dos ingleses.

Por meio de uma rede social, o atacante detonou a marcação do pênalti que deu o triunfo para os Diabos Vermelhos, além de xingar os juízes do confronto.

“Isso é uma vergonha. Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol para ficar olhando lance em câmera lenta. Isso não existe”, publicou Neymar, antes de completar.

“Como o cara vai colocar a mão de costas? Ah, vá para pqp”, escreveu o brasileiro.

Nesta quarta-feira, o United, que havia perdido por 2 a 0 em casa, na ida, venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 1 – com direito a gol aos 48 minutos do segundo tempo -, garantindo sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões.