Neymar dá soco em torcedor após derrota na Copa da França

Uma imagem de Neymar socando a cara de um torcedor, após a derrota nos pênaltis para o Rennes, na final da Copa da França, começou a circular na internet na noite deste sábado. O astro do Paris Saint-Germain não gostou do que ouviu ao subir nas arquibancadas do Stade de France e acabou agredindo o torcedor que o insultou.

Ao subir as escadas do estádio francês, como manda o protocolo tradicional, para receber a premiação pelo vice-campeonato do torneio, Neymar foi alvo de provocações por parte de um dos torcedores que ali se encontravam.

Em primeira instância, o brasileiro empurra a mão do fã para impedir que o mesmo continuasse gravando o momento com seu celular. Após mais uma ‘troca de gentilezas’, o jogador acerta um soco na cara do indivíduo.

Neymar não foi o único atleta do PSG a ser insultado pelo torcedor em questão. Ao brasileiro, o francês falou para “aprender a jogar bola”. Verratti, por sua vez, foi chamado de “racista”, enquanto Buffon de “palhaço”.

Apesar do vexame, o time do Parque dos Príncipes contou com uma boa atuação do camisa 10 neste sábado. Foram uma assistência e um golaço de cobertura para ele, que, mesmo com os esforços, não conseguiu dar o título à sua equipe.