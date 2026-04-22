PSG vence o Nantes e abre vantagem na liderança do Francês

Nesta quarta-feira, o líder Paris Saint-Germain venceu o Nantes por 3 a 0, no Parc des Princes, em confronto atrasado válido pela 26ª rodada do Campeonato Francês. Doué e Kvaratskhelia, duas vezes, marcaram os gols da vitória parisiense.
Situação da tabela
Com a vitória, o PSG alcançou 66 pontos e abriu quatro de vantagem em relação ao segundo colocado Lens, a quatro rodadas para o fim da competição. O Nantes, por sua vez, estacionou na 17ª colocação, com 20 pontos.
Resumo do jogo
🔴 PSG 3 X 0 Nantes 🟡
Competição: Campeonato Francês (26ª rodada)
Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
Data: 22 de abril de 2025 (quarta-feira)
Horário: às 14h00 (de Brasília)
Gols:
- Kvarastkhelia aos 13' do 1ºT (PSG)
- Doué aos 37' do 1ºT (PSG)
- Kvaratskhelia aos 50' do 2ºT (PSG)
Como foi o jogo?
Com o objetivo de manter a liderança isolada desta edição do Campeonato Francês, o PSG não perdeu tempo e logo abriu o placar. Aos 10 minutos, Ali Youssef cometeu pênalti após bloquear cabeceio de Marquinhos com a mão. Na cobrança, Kvarastkhelia bateu no canto esquerdo de Antonio Lopes e colocou os parisienses em vantagem.
Aos 22 minutos, o Nantes até chegou ao empate, com Leroux, porém, após revisão do VAR, foi constatada a posição de impedimento do meio-campista. Aos 36, Doué recebeu passe de Hakimi e emendou uma pancada no ângulo para marcar o segundo dos donos da casa.
No retorno para a segunda etapa, o PSG foi novamente letal através de Kvaratskhelia, que fez fila na entrada da área e finalizou com categoria para decretar o terceiro. Após o gol, o Nantes conseguiu melhorar sua solidez defensiva, mas pouco fez para evitar a derrota.
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Próximos jogos
Paris Saint-Germain
- Angers x PSG| 31ª rodada do Campeonato Francês
- Data e hora: 25/04 (sábado), às 14h00 (de Brasília)
- Local: Stade Raymond Kopa, em Angers
Nantes
- Rennes x Nantes| 31ª rodada do Campeonato Francês
- Data e hora: 26/04 (domingo), às 12h15 (de Brasília)
- Local: Roazhon Park, em Rennes