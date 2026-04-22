PSG vence o Nantes e abre vantagem na liderança do Francês

Nesta quarta-feira, o líder Paris Saint-Germain venceu o Nantes por 3 a 0, no Parc des Princes, em confronto atrasado válido pela 26ª rodada do Campeonato Francês. Doué e Kvaratskhelia, duas vezes, marcaram os gols da vitória parisiense.

Situação da tabela

Com a vitória, o PSG alcançou 66 pontos e abriu quatro de vantagem em relação ao segundo colocado Lens, a quatro rodadas para o fim da competição. O Nantes, por sua vez, estacionou na 17ª colocação, com 20 pontos.

Resumo do jogo

🔴 PSG 3 X 0 Nantes 🟡

Competição: Campeonato Francês (26ª rodada)

Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

Data: 22 de abril de 2025 (quarta-feira)

Horário: às 14h00 (de Brasília)

Gols:

Kvarastkhelia aos 13' do 1ºT (PSG)

Kvarastkhelia aos 13' do 1ºT (PSG) Doué aos 37' do 1ºT (PSG)

Doué aos 37' do 1ºT (PSG) Kvaratskhelia aos 50' do 2ºT (PSG)

Como foi o jogo?

Com o objetivo de manter a liderança isolada desta edição do Campeonato Francês, o PSG não perdeu tempo e logo abriu o placar. Aos 10 minutos, Ali Youssef cometeu pênalti após bloquear cabeceio de Marquinhos com a mão. Na cobrança, Kvarastkhelia bateu no canto esquerdo de Antonio Lopes e colocou os parisienses em vantagem.

Aos 22 minutos, o Nantes até chegou ao empate, com Leroux, porém, após revisão do VAR, foi constatada a posição de impedimento do meio-campista. Aos 36, Doué recebeu passe de Hakimi e emendou uma pancada no ângulo para marcar o segundo dos donos da casa.

No retorno para a segunda etapa, o PSG foi novamente letal através de Kvaratskhelia, que fez fila na entrada da área e finalizou com categoria para decretar o terceiro. Após o gol, o Nantes conseguiu melhorar sua solidez defensiva, mas pouco fez para evitar a derrota.

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