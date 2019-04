Neymar reclama de jovens do PSG: “Têm que respeitar mais”

O atacante Neymar não economizou nas palavras após a derrota do Paris Saint-Germain nos pênaltis para o Rennes, neste sábado, na final da Copa da França. Visivelmente incomodado com o resultado, o jogador, que agrediu um torcedor durante a cerimônia de premiação, na arquibancada do Stade de France, disparou contra a postura dos mais jovens do elenco.

“Tem que ser mais homem dentro do vestiário, mais unido, todo mundo correr. O que eu vejo ali, tem muito jovem que é um pouco… não digo perdido. Mas falta mais ouvidos do que a própria boca”, disse, dando a entender que não há respeito ou hierarquia no elenco.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 de abril de 2019

“Algum cara experiente fala e eles retrucam, o próprio treinador fala e eles retrucam. Isso não é um time que vai longe, que vai ter sorte no final. A gente sempre acaba pecando nisso”, continuou, apontando essa mudança como essencial para os rumos da equipe.

“A gente tem que ter mais inteligência, principalmente eles. A gente tem um pouco mais de bagagem, então eles têm que respeitar um pouco mais, escutar um pouco mais. Quando eu subi eu respeitava, procurava ouvir os mais velhos, acho que eles têm que seguir esse caminho também”, concluiu.